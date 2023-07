Petersen und Best of Balou mit Traumnote zum Sieg in Hanerau-Hademarschen

Hanerau-Hademarschen. Fünf Stationen des Balios Hunter Cups haben stattgefunden, vier weitere folgen noch, ehe es im Herbst zum Großen Finale nach Negernbötel geht. Bei der Etappe beim Reit- und Fahrverein Hanerau-Hademarschen u. Umgeb. e.V. waren die Bedingungen top und die Starterfelder groß.

In der 85er-Klasse galoppierte Janina Röschmann (Turniergemeinschaft nach Maas) mit ihrer Holsteiner Schimmelstute Himmel zum Sieg mit der Note 8,5. Charia Petersen (PSG Süderlügum e.V.) erhielt in der 95er-Klasse mit ihrem Hannoveraner Wallach Best of Balou gar die Traumnote 9,0.

Die nächste Station des Balios Hunter Cups ist Süderbrarup

Nun geht es schon in wenigen Tagen weiter: Der Reitverein Südangeln e.V., Süderbrarup richtet vom 22. bis 23. Juli die nächste Etappe der Springsportserie aus.

Startberechtigt sind Sportler des Jahrgangs 2002 und älter, die nicht berufsmäßig an Turnieren und in keiner Springprüfung der Klasse L und oder höher auf der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen. Auf allen Stationen werden Punkte gesammelt, die zehn Besten jeder Klasse erreichen das Saisonfinale in Negernbötel.

KN