Balios Hunter Cup 2023: Die ersten Sieger sind gekürt

Brügge. 13 Prüfungen standen bei den Ladelunder Reitertagen auf dem Programm – darunter zwei mit ganz besonderem Charakter, nämlich die 85er- und 95er-Hunterklasse. Sie bildeten den Auftakt des Balios Hunter Cups, der neunteiligen Serie bis zum Finale in Negernbötel im Herbst.

Der Run auf die Prüfungen im Balios Hunter Cup in Ladelund war groß: 38 Teilnehmer hatten für die 85er-Klasse ihre Startbereitschaft erklärt. Judith Lüchau (Schubyer RV) und ihr Holsteiner Wallach Alvaro de Talma machten es am besten und wurden für ihren feinen Ritt mit der Note 8,4 belohnt. In der 95er-Klasse traten auch mehr als 30 ambitionierte Sportler an: Charia Petersen (PSG Süderlügum e.V.) und ihr Hannoveraner Best of Balou erzielten ebenfalls die Note 8,4 und wurden mit der goldenen Schleife geehrt.

Judith Lüchau (Schubyer RV) und ihr Holsteiner Alvaro de Talma sichern sich im Ranking der 85er-Hunterklasse mit ebenfalls einer 8,4 die goldene Schleife. © Quelle: Photo Rocket

Nun geht es vom 26. bis 28. Mai im Reit- und Fahrverein Kropp e.V. weiter. Dann stehen 24 Prüfungen auf dem Programm – von Springprüfungen für den Nachwuchs und die Einsteiger über die Prüfungen der Hunterklasse bis zur Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde.

In Kropp können die Balios-Hunter-Cup-Teilnehmer dann weitere Punkte für den großen Saisonabschluss in Negernbötel sammeln. Dort wird der Overall-Champion gekürt, der sich als besonderen Ehrenpreis über einen Hemano Springsattel inklusive Anpassung durch den Hemano-Vertreter Erhard Marschke freuen darf.

Die Etappen des Balios Hunter Cups

29.-30. April: Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof e.V., Ladelund; 26.-28. Mai: Reit- und Fahrverein Kropp e.V.; 9.-11. Juni: Nord-Ost-Pferd, Rendsburg; 24.-25. Juni: Reitverein Waabs-Langholz; 8.-9. Juli: Reit- u. Fahrverein Hanerau-Hademarschen und Umgebung e.V.; 22.-23. Juli: Reitverein Südangeln e.V., Süderbrarup; 12.-13. August: Reit- und Fahrverein Nutteln; 2.-3. September: Reit- und Fahrverein Sörup e.V.; 22.-24. September: Reit- und Fahrverein Mildstedt und Umgebung e.V.; Oktober: Finale in Negernbötel bei Nordic Jumping Events