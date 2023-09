Hunter Cup 2023: Die Finalisten für Negernbötel stehen fest

Mildstedt. Die Qualifikationen für den Hunter Cup sind abgeschlossen. Nun blicken die jeweils zehn Punktbesten der beiden Klassen im Ranking aufgeregt in Richtung Finale, das am 9. Dezember in Negernbötel gefeiert wird.

Letzte Qualifikation in Mildstedt mit guten Leistungen

Beim Reit- und Fahrverein Mildstedt und Umgebung e.V. bot sich die letzte Chance, das Konto mit wertvollen Zählern aufzufüllen, um doch noch beim sportlichen Höhepunkt in Negernbötel dabei zu sein. Am besten machte es in der 85er-Klasse Charia Petersen (PSG Süderlügum e.V.) mit ihrem Hannoveraner Wallach Best of Balou. Das Paar erhielt von den Richtern die Wertnote 8,4 und wurde dafür mit der goldenen Schleife geehrt.

Charia Petersen war glücklich: „Ich bin eher durch Zufall auf den Hunter Cup gestoßen. Mein Pferd hatte in der Vergangenheit Probleme, den Parcours zu beenden. Deshalb habe ich eine Hunter Prüfung genannt, da ich den Parcours dort mit Pferd abgehen kann. Das hat mit Best of Balou so gut geklappt, dass wir mehrere Stationen wahrgenommen haben und oft in den Ergebnislisten weit vorne standen. Jetzt freue ich mich auf das Finale im Dezember und darauf, mit meinem Wallach im nächsten Jahr auch wieder in regulären Prüfungen an den Start zu gehen.“

Jennifer Hennig (RV Rossee Eckernförde e.V.) und Carlsson vom Eekbarg belegten mit einer 8,3 Rang zwei vor Jessica Kruse (RV Waabs-Langholz e.V.) und Cosmic Cheesecake.

Balios-Handelsvertreter Stefan Marpert gratulierte Charia Petersen und ihrem Best of Balou zum erneuten Sieg in einer Qualifikation des Balios Hunter Cups und zum Einzug ins Finale als führendes Paar des Rankings. © Quelle: RathmannVerlag/Malina Blunck

Für die 95er-Klasse in Mildstedt hatte Svenja Hennig (RV Rossee Eckernförde e.V.) ihre Holsteiner Stute De Lütte Leev gesattelt und zur Note 8,3 und damit zum Sieg pilotiert. Charia Petersen und Best of Balou folgten auf Platz zwei (8,1) vor Vivien Wolters (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. e.V.) mit King de Kash (8,0).

Auf allen neun Stationen des Balios Hunter Cups wurden Punkte verteilt: 15 Punkte gab es für den Sieg, 13 für den zweiten Platz, elf für den dritten Rang, zehn für den vierten – bis hin zu einem Punkt. Die zehn Besten aus jeweils beiden Klassen sind nun für das Finale am 9. Dezember in Negernbötel startberechtigt. Das Ranking in der 85er-Klasse führt Nicole Sievers vom RV Concordia a.d.Miele e.V. an. In der 95er-Klasse steht Charia Petersen auf Platz eins.

Der Overall-Champion 2023 darf sich in Negernbötel über einen besonders wertvollen Ehrenpreis freuen: Der Sieger erhält einen Hemano Springsattel inklusive Anpassung. Zuschauer sind am 9. Dezember herzlich willkommen.

KN