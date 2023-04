Balios Hunter Cup 2023 startet bei den Ladelunder Turniertagen

Brügge. Die Serie, die das harmonische Miteinander von Pferd und Reiter in den Mittelpunkt stellt, führt in diesem Jahr auf neun Stationen im hohen Norden zum Finale nach Negernbötel im Oktober. Dort werden die Gewinner gekürt, der Overall-Champion 2023 darf sich über einen besonders wertvollen Ehrenpreis freuen: Der Gewinner erhält einen Hemano Springsattel inklusive Anpassung durch den Hemano Vertreter Erhard Marschke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 90 Teilnehmer zum Auftakt

Der Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof-Ladelund öffnet am Samstag und am Sonntag für die Reitsportler und pferdebegeisterten Zuschauer seine Tore: Der Balios Hunter Cup startet am Samstag ab 15:15 Uhr. Mehr als 90 Teilnehmer haben bereits jetzt ihre Startbereitschaft für die beiden Prüfungen der 85- und 95er-Klasse erklärt.

Das Grundkonzept des Balios Hunter Cups: Elegant gekleidete Reiter pilotieren mit feinen Ritten ihre Pferde, die entspannt und zufrieden an den Hilfen stehen durch den Parcours. Startberechtigt sind Sportler des Jahrgangs 2002 und älter, die nicht berufsmäßig an Turnieren und in keiner Springprüfung der Klasse L und oder höher auf der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf allen Stationen können nach einem bestimmten System Punkte gesammelt werden. Die zehn Punktbesten aus jeweils beiden Klassen empfehlen sich für den großen Saisonabschluss in Negernbötel.

Die Etappen:

29.-30. April: Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof e.V., Ladelund; 26.-28. Mai: Reit- und Fahrverein Kropp e.V.; 9.-11. Juni: Nord-Ost-Pferd, Rendsburg; 24.-25. Juni: Reitverein Waabs-Langholz; 8.-9. Juli: Reit- u. Fahrverein Hanerau-Hademarschen und Umgebung e.V.; 22.-23. Juli: Reitverein Südangeln e.V., Süderbrarup; 12.-13. August: Reit- und Fahrverein Nutteln; 2.-3. September: Reit- und Fahrverein Sörup e.V.; 22.-24. September: Reit- und Fahrverein Mildstedt und Umgebung e.V.; Oktober: Finale in Negernbötel bei Nordic Jumping Events