Ball der Pferdefreunde in Neumünster kommt wieder

Der Ball der Pferdefreunde in Neumünster lockt Gäste aus ganz Norddeutschland in die Holstenhallen.

Der Ball der Pferdefreunde in Neumünsters Holstenhallen kehrt zurück in den Veranstaltungskalender. Am 21. Januar 2023 darf in den Holstenhallen wieder gefeiert, getanzt und gelacht werden.