﻿Kieler Baseball-Titel noch einen Sieg entfernt: Seahawks schlagen Bremen Dockers

Kiel. Die Baseballer der Kiel Seahawks stehen kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga Nord. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Tobias Krause auf der heimischen Moorteichwiese mit 6:0 gegen die Bremen Dockers durch und hat somit die historische Chance, mit einem weiteren Sieg am kommenden Sonnabend in Bremen die Final-Play-offs für sich zu entscheiden.

„An diesem Tag passte einfach alles“, sagte Krause am Montag, immer noch spürbar euphorisiert vom starken Saisonverlauf seiner Mannschaft. Und von der Stimmung am Spielfeldrand: Etwa 180 Zuschauer peitschten die Seahawks nach vorne – eine Rekordkulisse. „Das war eines Finalspiels würdig“, so der Coach.

Kiel Seahawks stellen im dritten Inning auf 5:0 gegen Bremen Dockers

Von Beginn an wirkten die Kieler hochkonzentriert und entschlossen, erfolgreich in die Endspielserie zu starten. Zwar gönnten sich beide Finalisten eine kurze Phase des Abtastens. Dann waren es aber die Seahawks, die im dritten Inning brillierten, auf 5:0 stellten, somit den Grundstein für den Sieg in Spiel eins legten. Und auf Pitcher Christopher Schmidt bauen konnten. Auch Sven-Ole Busch machte als Catcher ein klasse Spiel in einem starken Kieler Kollektiv. Obwohl die Gäste aus Bremen ebenfalls Spieler auf der Base und somit die Chance hatten, zu punkten – Kiels Defensive stand und beendete das Spiel nach guten zwei Stunden Spielzeit zu null.

Kiels Trainer Tobias Krause: „Wir haben einen Lauf“

„Das war schon ein Meisterstück, aber das Finalspiel kommt erst noch“, resümierte Krause, wohl wissend, dass es im Baseball auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Im zweiten Aufeinandertreffen erwartet der Kieler Coach auf Seiten der Bremer mit Daniel Pryne einen Wechsel auf der Position des Pitchers. In dieser Rolle hat der US-Amerikaner in der laufenden Spielzeit noch kein Spiel verloren. Das Ass im Ärmel der Dockers? „Unsere Jungs sind super drauf, wir sind gut gewappnet“, zeigt sich der Kieler Trainer unbeeindruckt. „Wir fahren nach Bremen mit dem Bewusstsein, das bessere Team zu sein. Wir haben einen Lauf, aber natürlich kann in einem Endspiel alles passieren.“

First Pitch ist am Sonnabend um 12 Uhr. Die Seahawks zeigen die Partie über die Plattform „Youtube“ via Live-Stream. Sollten die Bremer Spiel zwei gewinnen, wird der Zweitliga-Titel um 15.30 Uhr in der entscheidenden, dritten Partie vergeben. Ein Sieg würde reichen, um Geschichte zu schreiben.

