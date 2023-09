Traum vom Baseball-Titel geplatzt: Kiel Seahawks verlieren Finalspiele in Bremen

Bremen. Aus der Traum vom Titelgewinn in der 2. Bundesliga Nord: Die Baseballer von den Kiel Seahawks haben am Sonnabend Spiel zwei und drei in den Final-Play-offs bei den Bremen Dockers verloren. Nach dem überzeugenden 6:0-Hinspielerfolg in Kiel eine Woche zuvor setzte es auswärts zuerst eine 2:11-Niederlage. In der alles entscheidenden dritten Partie konnten die Seahawks gegen den ehemaligen Bundesligisten nach einer langen Saison nicht mehr kontern und mussten sich mit 3:7 geschlagen geben.

Dennoch blickt man beim Kieler Baseballteam auf eine historische Saison zurück: Schon mit dem Einzug ins Halbfinale gegen die Dortmund Wanderers erzielte man das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

KN