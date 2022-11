﻿59:84 – Twisters beenden miese Woche mit Pleite beim VfL Stade

Stade. Eine Woche voller Hiobsbotschaften endete für die Twisters Rendsburg mit einer empfindlichen Niederlage in Stade. Beim Tabellenzweiten der Bastbetball-Regionalliga unterlag die Mannschaft von Trainer Mahir Solo mit 59:84 (25:54), rutschte damit auf den achten Tabellenrang ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in der Woche gingen den Rendsburgern zwei Punkte verloren. Die Red Hawks Potsdam haben ihre Mannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen. Damit wurden alle Spiele der Brandenburger aus der Tabelle gestrichen – für die Twisters ausgerechnet der einzige Heimsieg der Saison.

Schon zur Halbzeit hatte Stade das Spiel entschieden

Zum Wochenende hin meldeten sich dann Jo Vontae Millner-Criss und Patrik Sopha für das Spiel in Stade ab, so dass die Voraussetzungen beim VfL denkbar schlecht waren. Und der Start in die Partie misslang komplett. Schon nach zwei Minuten lagen die Rendsburger mit 2:12 zurück, konnten sich davon nicht mehr erholen. Im Gegenteil: Die Niedersachsen waren zur Halbzeit so weit enteilt, dass sie es in den beiden verbleibenden Vierteln etwas ruhiger angehen lassen konnten. Ein schwacher Trost für die Twisters, dass sie mit einem 11:0-Run in der Schlussphase das finale Viertel noch für sich entschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einzige Positiv-Nachricht der vergangenen Wochen mit nun vier Niederlagen in Folge: Hauke Oetken findet wieder ins Team zurück. Der 25-Jährige war aus Studiengründen im Sommer nach Berlin gewechselt, hat sich nun aber entschieden, seine Bachelor-Arbeit doch in Kiel zu schreiben und ist seit drei Wochen wieder im Training. In Stade spielte er fast zehn Minuten.

Twisters: Willer (12), Rixen (11), Hansen (10), Said (7), Thiam (6), Dubbeldam (5), Jacobsen (3), Blömer (3), Becker (2), Oetken