Junior-Twisters landen ersten Saison-Sieg in der JBBL

Rendsburg. Das Ziel ist nun, in den noch beiden ausstehenden Spielen der Vorrunde (nächstes Heimspiel am 20. November um 11 Uhr) die Basis zu legen für die Hauptrunde und den Klassenerhalt für den nächsten Basketball-Jahrgang der Rendsburger Region in der JBBL zu sichern.

Im zweiten Heimspiel der Saison boten die Junior-Twisters dafür Hochspannung und den ersten Sieg. Angeführt von Luca Mevius (BBC Rendsburg) und Yasin Dogan (TSV Kronshagen) überstand das Team die Zitterphase, als die Bramfelder fünf Minuten vor Schluss beim 58:58 ausgeglichen hatten und zog noch mal kräftig an. „Luca und Yasin sind sicherlich die dominanten Spieler, aber dahinter machen viele sehr gute Arbeit“, so Thießen. „Das Team hat sich toll entwickelt, setzt unsere Spielphilosophie um – mit aggressiver Defense und überlegter Offensive.“

Yasin Dogan war beim ersten Saison-Sieg gegen den Bramfelder SV einer der treibenden Kräfte. © Quelle: Ralf Abratis

Die Verzahnung mit und die Identifikation durch den Gesamtverein funktioniert jedenfalls bestens. Nicht nur Ex-Trainer Bjarne Homfeldt, der inzwischen in Elternzeit ist, besuchte das Spiel der Junior-Twisters, sondern auch Lennard Willer feuerte von der Tribüne aus an, nachdem er noch am Vorabend ein anstrengendes Regionalliga-Spiel mit den Twisters absolviert hatte. Gbenga Hansen ist Twisters-Spieler sowie Co-Trainer der Junior-Twisters, und mit bis zu 200 Zuschauern in der Herderhalle haben die Junior-Twisters einen der stärksten Rückhalte unter allen 55 Mannschaften der JBBL. „Es ziehen alle mit. Ohne die Eltern der Spieler könnten wir das gar nicht leisten. Die Trainings haben wir zwar so gelegt, dass die auswärtigen Spieler gut mit dem Zug kommen können. Aber zu den Spielen müssen die Eltern doch einspringen. Und bei den Heimspielen sorgen sie dafür, dass alles funktioniert“, sagt Trainer Thießen. Der Aufbau der Technik, das Führen der Spielberichte, die Verköstigung der Zuschauer und die Dokumentation per Foto und Video fordern das gesamte Umfeld.

Mit dem Engagement in der JBBL haben die Rendsburger gute Erfahrungen gemacht. Sieben Spieler der aktuellen Regionalliga-Mannschaft spielten ehemals ebenfalls in der U16-Bundesliga. „Wir wollen die Jungs lange im Verein halten. Ein Traum ist es, wenn wir den ein oder anderen irgendwann bei den Twisters integrieren können“, so Thießen.

Luca Mevius gehört bei den Junioren-Twisters des BBC Rendsburg zu den herausragenden Spielern. © Quelle: Ralf Abratis

Zwei Jahre musste der überregionale Nachwuchs-Basketball pausieren, im Frühjahr startete der BBC das neue Projekt, und im Sommer gelang der Mannschaft der Sieg beim Quali-Turnier in eigener Halle. 25 Talente aus vier Vereinen wollten Teil der neuen JBBL-Mannschaft sein, 19 schafften den Sprung in den aktuellen Kader. Das Gros bildet der Nachwuchs des BBC, doch auch vom TSV Kronshagen und TSB Flensburg kommen die 13- bis 15-Jährigen zum Training nach Rendsburg. „Die Spieler haben Doppel-Lizenzen, trainieren zweimal die Woche in ihren Vereinen und zweimal die Woche mit der JBBL-Mannschaft. Dazu bieten wir Einzeltrainings vor der Schule oder an den Wochenenden an“, berichtet Felix Thießen, der im Sommer von Bjarne Homfeldt die Mannschaft übernommen hat. „Es ist für die Spieler ein großartiges Erlebnis, mal in der Bundesliga gespielt zu haben.“

Talente trainieren in Heimatvereinen und zusätzlich im JBBL-Team

Es war laut, emotional, hektisch. Die Zuschauer auf der Tribüne verfolgten das Spiel längst im Stehen. Trainer Felix Thießen forderte volle Konzentration: „Sichert euch die Rebounds. Jeder einzelne ist wichtig!“ Die Vereinsvorsitzende und Team-Managerin Antje Mevius-König nahm die Bank in die Pflicht: „Ihr seid der sechste Mann. Ihr seid Energie!“ Auf der Anzeigentafel war der ehemals deutliche Punktunterschied dahingeschmolzen. Doch das Team fand noch mal zurück in die Spur, landete schließlich einen 77:61-Sieg gegen den Bramfelder SV und feierte in einer Jubeltraube. Die Spiele der Junior-Twisters sparen an nichts: Spannung, Stimmung, Inszenierung. Das Nachwuchsprojekt der Rendsburger Basketballer hat Leuchtturm-Funktion, geht über die Grenzen des BBC Rendsburg hinaus, bindet die Talente der Region ein. Am vergangenen Wochenende wurde es mit dem ersten Saison-Sieg in der JBBL, der U16-Bundesliga, belohnt.