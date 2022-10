﻿Rendsburg Twisters zähmen die Red Dragons mit 91:64

Basketball-Regionalliga: Rendsburg Twisters landen überlegenen Sieg bei den Red Dragons in Königs Wusterhausen. Nach dem ersten Viertel wusste das Team von Trainer Mahir Solo, wie die Gastgeber zu knacken sind.

Königs Wusterhausen. Die Rendsburg Twisters spielen sich in Fahrt für den Auftritt des souveränen Tabellenführers, den Neustadt Temps Shooters, am kommenden Sonnabend (19:15 Uhr) in der Herderschule. Mit dem 91:64 (42:33)-Sieg bei den neuformierten Red Dragons Königs Wusterhausen stürzten die Rendsburger die Gastgeber noch tiefer in den Tabellenkeller der Basketball-Regionalliga.

Nach einer Warmlauf-Phase von zehn, zwölf Minuten wussten die Twisters, wie sie die Red Dragons knacken konnten. „Im ersten Viertel haben wir den Gegner analysiert und gecheckt, was sind unsere Möglichkeiten und wie müssen wir spielen. Danach hatten wir alles unter Kontrolle – sowohl in der Offense als auch in der Defense“, freute sich Twisters-Trainer Mahir Solo. Die Red Dragons waren stets einen Schritt zu spät, konnten nur auf Kosten von Fouls in das Twisters-Spiel eingreifen und mussten so bis zur Halbzeit die Rendsburger ziehen lassen. Die ließen auch danach nicht nach und landeten ihren bisher deutlichsten Saisonsieg.