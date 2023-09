﻿Twisters Rendsburg setzen zur neuen Saison aufs Tempospiel

Kostenfrei bis 15:44 Uhr lesen

2022 gewann ein Schwede

Der Enduro-Klassiker Onkel Toms Hütte wurde 1955 erstmals in Kaltenkirchen gefahren. Die Veranstaltung hat seitdem nichts an Popularität verloren. In diesem Jahr haben erneut 150 Teilnehmer für die Enduro gemeldet, die Mensch und Motorrad gleichermaßen an die Belastungsgrenze bringt.