﻿Balla Thiam: Über Instagram zur Herausforderung Twisters Rendsburg

Balla Thiam (re.) will schulisch und spielerisch in Rendsburg einen Schritt nach vorn machen.

Rendsburg. Balla Thiam ist abgehetzt an diesem Nachmittag. Eigentlich ist trainingsfrei. Doch nach Schule und einem schnellen Essen sitzt er schon wieder auf dem Fahrrad auf dem Weg in die Halle: „Ich will noch ein bisschen an meinem Wurf arbeiten. Wir sind alle megaheiß auf das Spiel gegen Bergedorf, wollen unbedingt gewinnen“, erzählt der 21-Jährige, der zu dieser Saison zum Basketball-Regionalligisten Twisters Rendsburg gekommen ist und immer besser in seine Rolle als Point Guard mit Zug zum Korb hineinfindet. Vier Niederlagen in Folge haben die Twisters angestachelt, gegen die Bergedorf Stargazers am Sonnabend (19,15 Uhr, Herderhalle) unbedingt einen Heimsieg zu landen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gebürtige Bonner braucht nach dem Umzug in den Norden zwar noch etwas, um sich von seiner Familie abzunabeln, spielerisch ist er aber schon heimisch geworden in Rendsburg: „Verlieren ist keine Option. Die Niederlagen gegen die starken Gegner sehen wir als Chance, um uns zu verbessern. Das haben wir aufgearbeitet. Im Dezember haben wir noch drei Spiele, und im nächsten Jahr wollen wir dann noch stärker sein“, sagt Thiam, der aber auch schon dem Jahresabschluss am 17. Dezember in Berlin entgegenfiebert, um danach zur Familie mit Mutter, Bruder (11 Jahre) und Schwester (23) zu fahren. „Da freue ich mich drauf. Das werden zwei schöne Wochen, und dann komme ich mit einem anderen Mindset wieder zurück.“

Über Weihnachten geht es für Thiam zur Familie nach Bonn

Familie ist dem 1,90-Meter-Athleten wichtig. Gerade dem kleinen Bruder sei es schwergefallen, als Balla Thiam im vergangenen Sommer nach Rendsburg gezogen ist. Zwar spielte er in der Rückrunde der Saison 2021/22 bereits in Cuxhaven, aber: „Das war noch etwas anderes. Ich war mit einem guten Kumpel da, und es war klar, dass es nur für ein paar Monate ist. Das war absehbar.“ Sein Engagement bei den Twisters ist auf Vermittlung der BBC-Vorsitzenden Antje Mevius-König dagegen verbunden mit der zweijährigen Schulausbildung am BBZ Rendsburg-Eckernförde (Fachbereich Sozialpädagogik).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teamkollege Gbenga Hansen ist zum Kumpel geworden

Gemeinsam mit US-Profi Jo Vontae Millner-Criss bildet Balla Thiam eine Wohngemeinschaft. „Wir verstehen uns gut, aber JV ist schon ein paar Jahre älter. Mit Gbenga (Hansen, d. Red.) bin ich auf einem Level, übernachte manchmal bei ihm. Und mit Sharif (Said, d. Red.) verstehe ich mich auch sehr gut.“ Nach Rendsburg gelotst hat ihn allerdings Patrick Sopha. Nach dem Duell der Twisters gegen Cuxhaven in der vergangenen Saison hatte er ihn angesprochen, war danach über Instagram mit ihm in Kontakt geblieben und knüpfte schließlich die Verbindung zur Vereins-Vorsitzenden.

Für Balla Thiam sind die Twisters eine gute Adresse, um an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. „Ich habe 2016 in Solingen mit Basketball begonnen, habe danach in Bonn, Leverkusen und Grevenbroich gespielt – in der NBBL und später in der 1. Regionalliga. Ich bin total verliebt in das Spiel, habe eigentlich nur noch an Basketball gedacht.“ Rendsburg sei für ihn ein großer Schritt gewesen, aber „die beste Entscheidung. Nach meinem Realschulabschluss kann ich mich jetzt auch schulisch und beruflich weiterentwickeln“. Für Sonnabend liegt der Fokus aber ganz auf Basketball. Gegen Bergedorf soll endlich der erste offizielle Heimsieg der Saison gelingen.