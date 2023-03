﻿Rendsburg Twisters trennen sich von Basketball-Trainer Mahir Solo

Rendsburg. Der gemeinsame Weg der Twisters Rendsburg und Trainer Mahir Solo hat keine Saison gehalten. Unmittelbar vor dem Saisonfinale mit dem Landesderby gegen die Bargteheide Bees am kommenden Sonnabend (19.15 Uhr, Herderhalle) hat sich der Basketball-Regionalligist von dem 34-Jährigen getrennt. Die Twisters werden nun am letzten Spieltag von der Vereinsvorsitzenden Antje Mevius-König betreut. Grund für die Trennung sei trotz der Niederlage gegen den Tabellenletzten, die Bergedorf Stargazers, am vergangenen Wochenende und Platz acht in der Tabelle nicht die sportliche Leistung in dieser Saison, sondern die unterschiedlichen Ideen mit Blick auf die kommende Spielzeit, heißt es in Statements von beiden Seiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mahir Solo wollte mehr Training für einen Aufstieg in die Pro B

Nach der Trennung von ihrem US-amerikanischen Profi Jo Vontae Millner-Criss zum Jahreswechsel haben die Twisters die Saison ohne Profi bestritten. Das ist für eine Regionalliga-Mannschaft ungewöhnlich. Damit waren zwar keine großen sportlichen Sprünge möglich, dennoch gelang mit den regionalen Spielern frühzeitig der Klassenerhalt. Für die Vereinsführung war das ein guter Ansatz für die kommende Saison: „Die Twisters haben diese Saison bis auf sechs Spiele ohne Profi agiert und dafür sehr respektable Ergebnisse gezeigt. Der junge Kern des Teams hat sich sportlich durch die neu verteilte Verantwortung hervorragend entwickelt und man ist stolz auf diese Fortschritte“, heißt es im BBCR-Statement.

Mahir Solo wollte aber mehr und dafür ein frühes Bekenntnis: „Ich bin mehr darauf ausgerichtet, klare Schritte in Richtung Pro B zu machen und dass wir dafür mehr Arbeit investieren. Aber die Spieler sind nicht bereit für dieses Commitment. Das ist auch verständlich, denn keiner von ihnen ist Profi und jeder Spieler arbeitet oder studiert. In dieser Situation ist es dann besser, getrennte Wege zu gehen, damit alle glücklich sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antje Mevius-König: „Auch wir als Verein schließen einen Weg in die Pro B nicht aus. Aber das Tempo muss zu uns passen“

Nach dem Spiel in Bergedorf trat Solo aufs Gaspedal und wollte eine Entscheidung für die Ausrichtung zur kommenden Saison. Der Klub hingegen hat die Gespräche mit den Spielern für die kommende Woche anberaumt und wollte sich nicht unter Druck setzen lassen. „Auch wir als Verein schließen einen Weg in die Pro B nicht aus. Aber das Tempo muss zu uns passen. Die Spieler müssen dazu bereit sein. Mahir wollte mindestens vier Trainings die Woche, für uns als Verein wären auch drei Trainings plus Extra-Training für einige Spieler okay gewesen“, sagte Antje Mevius-König. „Fachlich gab es an der Zusammenarbeit mit Mahir nichts auszusetzen. Aber die Art und Weise passte eben nicht.“

So wurde eine sofortige Trennung vereinbart. Der BBCR wird zur neuen Saison wieder auf Trainersuche gehen. In der Übergangsphase wird Antje Mevius-König die Spieler betreuen, strebt aber das Traineramt nicht an. Auch Ex-Trainer Bjarne Homfeldt, der nach Ostern aus seiner Elternzeit zum BBCR zurückkehren wird, steht nicht zur Verfügung. Er wird Arbeiten im Nachwuchsbereich übernehmen.