﻿1. Beachclub Kiel will die Volleyball-Community versammeln

Neu gegründeter Verein will ein Angebot vom Beachvolleyball-Einsteiger bis zum Profi schaffen. Anna Behlen und Jonathan Erdmann sind als prominente Spitzensportler bereits mit am Start. Altenholzer Felder bilden das Zentrum.

Kiel. Die Beachvolleyballer in Kiel haben eine neue Anlaufadresse: Mit dem 1. Beachclub Kiel (BCK) hat sich zu dieser Saison ein Verein gegründet, der sich ganz auf die Sandvariante des Volleyballs konzentriert. Geplant ist, den gesamten Bereich vom Einstieg bis zum professionellen Sport abzudecken. In der Spitze ist der Verein schon bestens bestückt: Der ehemalige WM-Dritte Jonathan Erdmann trug mit seinem slowenischen Partner Nejc Zemljak bereits das BCK-Logo beim ersten Auftritt der Flens Beach Tour Ende April in Kiel auf Hose und Schulter. Auch Anna Behlen ist mit dabei. Die 30-Jährige gehört seit rund zehn Jahren zur deutschen Spitze, bildet in dieser Saison mit Olympiasiegerin Kira Walkenhorst ein Duo. Gemeinsam mit ihren Brüdern Max und Tim gehört Anna Behlen zu den treibenden Kräften im neuen Verein.