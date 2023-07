Dampland Beach Open

Kempa-Tricks, Pirouetten und Torhüter, die sich in den Angriff einschalten – die Sportart Beachhandball hat ihren ganz eigenen Reiz. Am Wochenende macht die Strand-Karawane mit zahlreichen Top-Teams bei den Dampland Beach Open im Ostseebad Damp Halt. Und „Local Heroes“ vom THW Kiel sind auch am Start.

