﻿Momme Lorenz durfte gegen die norwegischen Olympiasieger Mol/Sörum ran

Der Kieler Beachvolleyballer Momme Lorenz schaffte in Kapstadt/Südafrika mit zwei Siegen die Qualifikation und spielte das erste Mal beim Elite 16-Turnier, bei dem er unter anderem gegen die Olympiasieger aus Norwegen antreten durfte.

Kapstadt. Gekämpft, verloren und doch rundum glücklich: Beachvolleyballer Momme Lorenz meldete sich am Freitagnachmittag voller Emotionen aus Kapstadt/Südafrika nach seinem ersten Turnier in der Elite-Liga des Beachvolleyballs. Der Kieler hatte das erste Mal die Chance, in der weltweit hochklassigsten Turnierserie, dem Elite 16, zu spielen und durfte dabei unter anderem gegen die norwegischen Olympiasieger Anders Mol/Christian Sörum auflaufen. Zwar bedeutete die 0:2 (13:21, 14:21)-Niederlage gegen die amtierenden Weltmeister das Aus nach der Gruppenphase, aber für den 18-Jährigen hatte sich in Kapstadt ein Traum erfüllt: „Eine großartige Erfahrung, die Lust auf mehr macht“, so Lorenz.

Gegen die Olympiasieger gut mitgehalten