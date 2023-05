Beliebt wie eh und je: Der Balios Hunter Cup macht Station in Kropp

Brügge. Jeweils 41 Starter hatten für die Prüfungen der 85er- und 95er-Klasse der beliebte Serie genannt, die sich an ambitionierte Reitsportler des Jahrgangs 2002 und älter, die nicht berufsmäßig an Turnieren und in keiner Springprüfung der Klasse L und oder höher auf der entsprechenden Veranstaltung antreten, richtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunterklasse erfreut mit ansprechenden Leistungen

Die hohe Teilnehmerzahl machte in beiden Hunterklassen das Richten in jeweils zwei Abteilungen erforderlich: Die beiden Sieger der 85er-Prüfungen hießen Gesine Flemming von der Turniergemeinschaft nach Maas, die ihre achtjährige Hannoveraner Stute It’s a kind of Magic zu der Wertnote 8,0 pilotierte. Die zweite Gruppe gewann Carina Zenker vom gastgebenden Verein mit ihrem Rheinländer Wallach Lascar und der Note 7,9.

In der 95-Klasse sahen die Richter Burkhard Rogge und Bettina Schwensen Judith Lüchau (Schubyer RV) und ihren Holsteiner Wallach Alvaro de Talma v. Adagio de Talma mit der Note 8,2 auf dem ersten Platz. Das Paar hatte übrigens schon die 85er-Klasse der Auftaktetappe in Ladelund gewonnen. Nun haben sie sich sogar in die 95-Klasse gesteigert.In der zweiten Abteilung siegte Marcie Yasmin Otto von der Reit- und Fahrgemeinschaft Bargfeld-Stegen e.V. mit ihrer Holsteiner Stute Diavalezza R v. Cormit und der Note 8,1.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächste Station des Balios Hunter Cups findet vom 9. bis 11. Juni bei der Nord-Ost-Pferd auf dem Messegelände der Norla in Rendsburg statt. Bei allen Etappen können nach einem bestimmten System Punkte gesammelt werden – es haben also nicht nur die Prüfungsgewinner die Chance auf eine Finalteilnahme. Die zehn Punktbesten aus jeweils beiden Klassen empfehlen sich für den großen Saisonabschluss in Negernbötel. Der Overall-Champion 2023 darf sich dann über einen wertvollen Ehrenpreis freuen: Der Gewinner erhält einen Hemano Springsattel inklusive Anpassung durch den Hemano Vertreter Erhard Marschke.

Die Etappen:

29.-30. April: Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof e.V., Ladelund; 26.-28. Mai: Reit- und Fahrverein Kropp e.V.; 9.-11. Juni: Nord-Ost-Pferd, Rendsburg; 24.-25. Juni: Reitverein Waabs-Langholz; 8.-9. Juli: Reit- u. Fahrverein Hanerau-Hademarschen und Umgebung e.V.; 22.-23. Juli: Reitverein Südangeln e.V., Süderbrarup; 12.-13. August: Reit- und Fahrverein Nutteln; 2.-3. September: Reit- und Fahrverein Sörup e.V.; 22.-24. September: Reit- und Fahrverein Mildstedt und Umgebung e.V.; Oktober: Finale in Negernbötel bei Nordic Jumping Event

KN