﻿Bellahcene, Pekeler, Ehrig: Der THW Kiel feiert sein „Trio Infernale“

Samir Bellahcene: Das dritte neue Gesicht im Bunde am Donnerstag war Samir Bellahcene. Natürlich muss der 28-jährige Franzose als Torwart nicht die Fäuste in der Abwehr schwingen oder Torwürfe platzieren. Er muss Bälle anhalten, was ihm in rund 23 Minuten Spielzeit immerhin sechsmal gelang. „Es war ein perfekter Beginn für mich. Das gibt mir eine Menge Selbstvertrauen für die nächsten Spiele“, sagte Bellahcene. „Ich habe heute morgen schon ein wenig Druck gespürt, als ich aufgewacht bin. Als ich in der Arena war, war ich schon aufgeregt, wollte alles perfekt machen. Ich denke, ich habe noch nie vor so einer Atmosphäre gespielt. Tomáš (Mrkva, d. Red.) hat mir gesagt, ich soll ruhig bleiben, das hat mir geholfen.“ Am Ende gab’s ein Lob von Cheftrainer Filip Jicha: „Samir war Feuer und Flamme, am Anfang ein bisschen zu nervös. Er musste auf seine erste Parade warten und ermöglicht uns am Ende, den Vorsprung auszubauen.“