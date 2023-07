﻿U 19-Asse Battermann und Pabst vom THW Kiel mit WM-Tests in Lübeck

Kiel/Lübeck. Zwei Jungzebras sind mit am Start, wenn sich die deutschen U 19-Handballer am kommenden Wochenende in Lübeck den nötigen Feinschliff für die Weltmeisterschaft in Kroatien (2.-13. August) holen. Ben Connar Battermann und Linkshänder Henri Pabst vom THW Kiel stehen beide im Aufgebot von Nachwuchs-Nationaltrainer Emir Kurtagic.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rahmen der Lübecker Handball Days stehen für die 19-jährigen Rückraumspieler, die beide auch über diesen Sommer hinaus als Perspektivspieler im Kader von THW-Cheftrainer Filip Jicha stehen, bei einem Drei-Nationen-Turnier Testspiele gegen die Niederlande (Sonnabend, 18.30 Uhr) sowie gleich zweimal gegen Island (Freitag, 20.30 Uhr, sowie Sonntag, 10 Uhr) in der Lübecker Hansehalle auf dem Programm.

Lesen Sie auch

Für die deutsche U 19, die zuletzt beim Merzig Cup sowie bei der Airport Trophy im schweizerischen Kloten triumphierte, folgt im Anschluss der finale Lehrgang vom 19. bis 27. Juli in der Sportschule Kaiserau. Bei der WM im August trifft das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) in Opatija auf der Halbinsel Istrien in der Vorrunde auf die USA, Saudi-Arabien und Argentinien. Die ersten beiden Mannschaften der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde.

KN