﻿Benedikt Englmann nach Comeback bereit für neunte Saison mit den Canes

American Football

Im letzten Spiel der vergangenen Saison riss sich Footballer Benedikt Englmann die Achillessehne. Nun ist er zurück auf dem Trainingsplatz, steht erneut im Kader der Nationalmannschaft und führt die Kiel Baltic Hurricanes als Team Captain in die neue Spielzeit. Es ist seine neunte an der Förde. In der er eine weitere Vereinsbestmarke aufstellen kann.

