Besondere Zebra-Duelle bei der Handball-WM

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

im Büro von THW-Trainer Filip Jicha hängt ein Whiteboard-Kalender. Darauf ist der 29. Januar grün markiert. Der Final-Tag bei der Handball-WM. Der nächste Eintrag ist drei Tage später, Testspiel beim Oberliga-Aufsteiger TSV Sieverstedt. Kontraste.

Darauf, und vor allem auf den Pflichtspiel-Start ins Jahr 2023 am 5. Februar im Viertelfinal-Pokal-Kracher gegen den SC Magdeburg, bereiten sich die Spieler des THW Kiel derzeit auf unterschiedlichste Weise vor. Neun von ihnen mit ihren Nationen bei der Handball-WM, ein Mini-Kader der Zebras startete am Montag in Kiel wieder in den gemeinsamen Teil der Wintervorbereitung - und arbeitet in Ermangelung an Mitspielern vor allem an physischen Grundlagen.

Die WM ist aber auch im THW-Kosmos allgegenwärtig. Zum Beispiel für Patrick Wiencek, der mit seinen früheren Teamkollegen aus dem DHB-Team vor dem Fernseher mitfiebert. Auch heute Abend, wenn Deutschland zum Hauptrunden-Auftakt auf Argentinien trifft (18 Uhr).

Aber auch bei den Spielen seiner anderen Teamkollegen beim THW Kiel schaltet Wiencek gerne ein. Und hat in den kommenden Tagen ein volles TV-Programm, wenn er nichts verpassen will. Denn auch Norwegen mit Sander Sagosen, Harald Reinkind und Petter Øverby, Dänemark mit Niklas und Magnus Landin und Kroatien mit Domagoj Duvnjak stehen in der Hauptrunde. Die Schweden haben mit Eric Johansson und Niclas Ekberg am Mittwochabend im ersten Hauptrunden-Spiel sogar schon die Tür zum Gruppensieg und Viertelfinal-Einzug weit aufgestoßen. Nach ihrem bärenstarken Auftritt beim 37:28 gegen Ungarn stehen die Zeichen auf lange Fortsetzung der schwedischen Handballparty vor elektrisierten Heim-Fans. Hier halten wir sie immer auf dem Laufenden:

Zum ersten THW-internen Duell bei der WM kommt es übrigens am heutigen Donnerstagabend: Um 20.30 Uhr treffen in Malmö die Landin-Brüder mit Titelverteidiger Dänemark auf Domagoj Duvnjaks Kroaten.

„Familien-Duell“ zwischen Dahmke und Sagosen am Montag

Ganz speziell wird das Hauptrunden-Finale zwischen Deutschland und Norwegen am Montag (20.30 Uhr) für Rune Dahmke und Sander Sagosen. Dahmke ist mit der norwegischen Nationalspielern Stine Oftedal liiert, Sagosen hat im Sommer deren Schwester Hanna geheiratet. In der Hauptrunde wohnen die Freunde und Schwager in spe nun im selben Hotel - da sind Frotzeleien vor der Begegnung auf dem Feld programmiert. Und die Sympathien der Familie Oftedal gespalten, wie Dahmke meinem Kollegen Tamo Schwarz beim Espresso in Kattowitz verraten hat.

Wo sie die Spiele dieser WM live verfolgen können, lesen Sie hier. Auch eine Übersicht über die Kieler Kneipen, die Publik Viewing zur WM anbieten, haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Und natürlich gibt es auch einen Liveticker von allen Deutschland-Spielen bei der Handball-WM auf KN-online.

Viel Spaß beim Mitfiebern - welchem Zebra auch immer Sie die Daumen drücken!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

