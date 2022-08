Besteht Holstein Kiel beim Tabellenführer SC Paderborn?

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonnabend um 13 Uhr in der Home-Deluxe-Arena beim Tabellenführer SC Paderborn an. Können die Kieler Störche den Nimbus des einzig ungeschlagenen Teams bei den Ostwestfalen wahren? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

Paderborn. Holstein Kiel beim SC Paderborn. Da war doch was: In der vergangenen Saison gewannen die Störche am achten Spieltag unter Interimstrainer Dirk Bremser nach Treffern von Finn Porath und Joshua Mees mit 2:1 und stießen die Ostwestfalen vom Thron der Zweiten Liga. Wiederholt sich das Szenario am Sonnabend, wenn die Kieler beim Tabellenführer antreten?

Für KSV-Chefcoach Marcel Rapp ist es „ein Spiel zweier Mannschaften, die sich momentan in guter Verfassung präsentieren“. Verzichten muss der 43-Jährige auf seine Innenverteidiger Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Stefan Thesker (Aufbau nach Achillessehnenreizung) sowie auf Mittelfeldroutinier Lewis Holtby (Meniskus-OP).