Kalte Kirchen und ein historisches Urteil

Wer einen Weihnachtsgottesdienst besucht, sollte in diesem Jahr an eine Wolldecke denken. Das Landgericht Itzehoe hat in dem womöglich letzten großen NS-Prozess ein historisches Urteil gefällt. Die kleine Gemeinde Osterby zeigt, wie Energiesparen geht. Mehr zu diesen Themen finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.