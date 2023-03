Mit der österreichischen Nationalmannschaft für die Handball-EM 2024 in Deutschland qualifiziert: ÖHB-Kapitän und THW-Ass Nikola Bilyk (Mitte) im Qualifikationsspiel gegen die Ukraine.

Das Teilnehmerfeld der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland nimmt Konturen an. Jetzt konnten sich fünf Mannschaften bereits vorzeitig ihre EM-Tickets sichern. Jubel kam dabei auch bei so manchem Zebra vom deutschen Rekordmeister THW Kiel auf.

