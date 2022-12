Torhüter Timon Weiner verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel

Kiel. Torhüter Timon Weiner hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vetrag bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verlängert. Der 23-jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024. Das teilte die KSV am Freitagvormittag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Timon Weiner ist ein tadelloser Profi, der sowohl sportlich als auch menschlich zu einem wichtigen Teil unseres Teams gereift ist“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver laut Vereinsmitteilung. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir uns mit ihm über die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr verständigen konnten.“ Weiner selbst erklärte: „Ich fühle mich mit meiner Familie hier in der Stadt und im Verein sehr wohl. Mir bringt die Arbeit mit dem gesamten Team und speziell mit meinen Torwartkollegen sehr viel Spaß, und ich möchte auch weiterhin meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

Weiner wechselte 2018 vom FC Schalke zu Holstein Kiel

Der 1,88 Meter große Essener wurde in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet und wechselte im Sommer 2018 als 19-Jähriger zur KSV. Seitdem absolvierte er 68 Pflichtspiele für die Kieler U23 in der Regionalliga Nord, in der laufenden Saison lief er bislang dreimal für die Jungstörche auf. Bei den Zweitliga-Profis stand Weiner insgesamt 18-mal im Spieltagskader – in dieser Saison einmal – kam aber nicht zum Einsatz. In der Saison 2020/21 war Weiner an den damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen, wo er über die Rolle des Ersatztorhüters nicht hinaus kam und ebenfalls ohne Einsatz blieb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiel genießt Weiner hohe Wertschätzung und gilt auch ohne Profi-Einsatz als integraler Bestandteil, als Profi, der nicht über fehlende Einsätze murrt, sondern anpackt. „Gerade in der täglichen Arbeit ist Timon für uns ein sehr wichtiger Spieler, der das Trainingsniveau hebt und seine Kollegen extrem pusht“, sagte Holsteins Torwarttrainer Patrik Borger laut Klubmitteilung. „Seine Fähigkeiten als Torwart, sein Verhalten als Profi und seine positive Art haben uns die Entscheidung leicht gemacht, gerne mit ihm verlängern zu wollen.“ Zwar stehe Weiner selten im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, so Borger, sei aber eine wichtige Säule. „Er geht mit seiner Rolle sehr gut um und gibt dem Team durch seine professionelle Einstellung und seine positive Energie extrem viel.“