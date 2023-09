﻿Sören Toft-Hansen fehlt Blau-Weiß Wittorf – Matthias Kicklitz in Form

Neumünster. Die sechste Saison von Blau-Weiß Wittorf in der Badminton-Bundesliga beginnt mit einem Knaller-Wochenende. Am Sonnabend ab 14 Uhr gibt der amtierende deutsche Meister 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim seine Visitenkarte in der Sporthalle der Immanuel-Kant-Schule ab, tags darauf gastiert um 14 Uhr der SC Union 08 Lüdinghausen in Neumünster.

In der Schwalestadt wird auf Kontinuität gesetzt. Mit Lokalmatador und Doppel-/Mixed-Spezialist Bjarne Geiss sowie dden amtierenden und extrem formstarken deutschen Meistern Matthias Kicklitz (Herreneinzel) und Franziska Volkmann/Patrick Scheiel (Mixed) verfügen die Wittorfer über vier aktuelle Nationalspieler. „Es ist uns immer wichtig, den regionalen Bezug nicht zu verlieren“, sagt BW-Teammanager Ralf Treptau.

Däne Sören Toft Hansen fehlt nach Kreuzbandriss bis zum Jahresende

Weil der dänische Einzelspezialist Sören Toft Hansen vorerst mit einem Kreuzbandriss bis in den Dezember ausfallen wird, könnte in der kommenden Saison mit Jonathan Dresp ein weiteres Talent aus dem eigenen Wittorfer Nachwuchs verstärkt zum Zuge kommen. Der deutsche U 22-Meister kämpft mit Rückkehrer Philipp Nebendahl (SG VfB/SC Peine) um den freien Platz im zweiten Herreneinzel. „Der Ausfall von Sören wiegt schwer. Weil wir nicht mehr nachmelden können, müssen wir auf Bordmittel zurückgreifen“, erklärt Treptau.

Neben Nebendahl verpflichteten die Wittorfer für die neue Saison mit Anna Siess Ryberg und Sebastian Bugtrup zwei dänische Racket-Spezialisten, die zuletzt für den dänischen Erstliga-Aufsteiger Hvidore BC aktiv waren. Sie lassen somit die dänische Fraktion bei den Neumünsteranern auf fünf Spieler anwachsen, denn mit Camilla Martens und Simona Pilgaard sind zwei weitere Nordfrauen für die Dameneinzel eingeplant.

Play-offs ein Traum aber kein Muss

In den vergangenen zwei Jahren qualifizierten sich die Wittorfer jeweils für die Play-offs, doch vor dieser Spielzeit stapelt Teammanager Treptau etwas tiefer: „Für die Play-off-Quali muss immer alles optimal laufen. Jetzt müssen wir die Verletzung von Toft-Hansen kompensieren. Zudem haben sich alle Teams massiv verstärkt“, so Treptau. Vorerst peilen die Blau-Weißen den siebten Tabellenplatz fernab aller Abstiegssorgen an.

Ganz vorne erwartet der BW-Teammanager einen Dreikampf zwischen SV Fun-Ball Dortelweil, dem 1. BC Wipperfeld sowie dem amtierenden deutschen Meister aus Saarbrücken, der am Sonnabend gespickt mit Weltklassespielern in Wittorf auflaufen wird.

KN