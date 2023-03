﻿Blau-Weiß Wittorf: Play-off-Traum in der Badminton-Bundesliga lebt

Freud und Leid lagen für Blau-Weiß Wittorf am Doppelspielwochenende in der Badminton-Bundesliga nah beieinander. Nach dem 5:2-Sieg beim TSV Neuhausen-Nymphenburg München verloren die Neumünsteraner nach Verletzungen von Bjarne Geiss und Simona Pilgaard bei der SG Schorndorf.

München/Schorndorf. Den Klassenerhalt in der Badminton Bundesliga eingetütet, die Play-offs in Sichtweite: Blau-Weiß Wittorf landete am Doppelspielwochenende zunächst einen ungefährdeten 5:2-Auswärtssieg beim TSV Neuhausen-Nymphenburg München und kassierte tags darauf aufgrund doppelten Verletzungspech eine knappe 3:4-Niederlage der SG Schorndorf.