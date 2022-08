Kiel. 21 Mal führte der Blue Ribbon Cup (von 2017 bis 2019 Sydbank-Cup) nach Kopenhagen, 2020 pandemiebedingt rund Fünen. In diesem Jahr verband die Offshore-Regatta erstmals Kiel mit seiner dänischen Partnerstadt Aarhus. Nach einer Hintour mit Gewitter und Wind zwischen Flaute und Böen bis 28 Knoten, einem gelungenen Unterhaltungs- und Kulturprogramm in Aarhus und trotz einer Flauten-Rückregatta waren Seglerinnen und Segler wie Organisatoren hochzufrieden.

Bremerhavener „Xenia“ räumt kräftig ab

Besonderen Grund zur Freude hatte unter den 31 Jachten die Crew der „Xenia“ von Eigner Bernard Buchwald und Skipper Ralf Lässig. Die Bremerhavener gewannen in der Gruppe ORC I der größten Boote sowohl Hin- als auch Rücktour und gleich drei der sechs ewigen Wanderpreise. „Es war zwar zwischendurch ein Topfschlagen, aber es hat Spaß gemacht“, sagte Buchwald.

Die „Xenia“ nahm zum ersten Mal am Blue Ribbon Cup teil. „Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren. Nordseewoche, Kieler Woche, Schifffahrtsregatta und Flensburger Herbstwoche gehören ansonsten zum Standard-Programm“, erklärte der Bremerhavener. „Ob wir wiederkommen, bestimmt die Crew. Der Aufwand aus Bremerhaven nach Kiel zu kommen, ist schon groß.“ Schmunzelnd fügte Buchwald an: „Dass wir jetzt gleich drei Wanderpreise abräumen, tut uns leid.“

„Milan“ zuerst im Ziel in Kiel

In der Zweihandwertung gewann auf der Strecke von Kiel nach Aarhus die „Dwinger 2.0“ mit Jens Dwinger (Strande), in der Flaute gen Kiel die Hamburger „Milan“ mit Uwe Lebens, die als einzige dieser Klasse im Zeitlimit das Ziel erreichte. In der ORC II gelang der Kieler „Gingko“ von Dirk Clasen der Doppelschlag. „Es ist ganz gut gelaufen“, meinte Clasen, der es über den „Ententeich“ rechtzeitig zur Siegerehrung nach Schilksee schaffte. „Bis zur ersten Tonne war es hart, aber nach Samsø haben wir die richtige Schiene gefunden“, sagte der Kieler, der zu den treuen Teilnehmern des Blue Ribbon Cups gehört. „Auch in diesem Jahr war die Mischung aus Segeln und Landprogramm perfekt. Großes Lob an Ecki (Wettfahrtleiter Eckart von der Mosel, d. Redaktion). Er kommuniziert sehr eng mit den Seglern und hört deren Wünsche. Auch die Location in Aarhus war super.“

Auch im kommenden Jahr soll es wieder von Kiel nach Aarhus und zurück gehen, der Blue Ribbon Cup 2023 ist auf den 16. bis 20. August terminiert – aber noch nicht zu 100 Prozent gesichert. Denn nur kurz zuvor steigt in Kiel die Weltmeisterschaft der ORC-Segler. „Vielleicht ist das zu dicht“, sagte von der Mosel.