Böse Klatsche - und jetzt wird‘s undankbar

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

dass ein Spektakel auf der Tagesordnung steht, wenn Holstein Kiel und der SC Paderborn aufeinandertreffen, ist keine große Prophezeiungskunst. Zumal beide Teams in dieser Saison besonders viel Offensivpower auf den Platz bringen. Dass den Störchen aber dermaßen die Flügel gestutzt werden, dass sie dermaßen gerupft werden, damit haben wohl nicht viele gerechnet. 2:7 lautet die Wahrheit. Und auch wenn die Niederlage zu hoch ist, Holstein selbst gut und gerne fünf, sechs Tore hätte schießen können: So gnadenlos wie Paderborn über weite Strecken auftrat, hätte es sogar noch schlimmer kommen können.

Reichlich Arbeit also für die Störche in der aktuellen Trainingswoche. Aber wie kommt man von so einem Tiefschlag direkt wieder in die Konzentration auf die eigenen Abläufe, auf Kieler Inhalte, auf den nächsten Gegner? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, und diese Einsicht lautet: „Uns hat die Intensität gegen den Ball, die du in der Zweiten Liga brauchst, komplett gefehlt. Es war zu wenig Kommunikation auf dem Platz“, sagt Mittelfeldspieler Philipp Sander. Ich ergänze: Auch in taktisch-strategischer Hinsicht wurden Fehler gemacht, Marvin Schulz in die Innenverteidigung zu stellen statt auf die Sechs, war vielleicht nicht die beste Idee. Immerhin: Es gab auch Lichtblicke. Einen im Besonderen: Steven Skrzybski bestätigte seine Form auch in der Niederlage, ist aktuell Holsteins große Torhoffnung.

Es kann eigentlich nur besser werden. Dass die Störche es besser können, steht außer Frage. Nur - ein Heimspiel gegen Sandhausen wird im Attribut „unangenehm“ eigentlich nur noch durch ein Auswärtsspiel in Sandhausen getoppt. Ausgerechnet jetzt Sandhausen. Im positivsten Sinne eklig, giftig, intensiv. Eben das, was Holstein in Paderborn vermissen ließ. Eine wirklich undankbare Aufgabe. Zumal Sandhausen bei weitem keine Tretertruppe ist, sondern einen durchaus gepflegten Offensivball spielen kann - nicht zuletzt mit der Flügelzange aus Ex-Kieler David Kinsombi, der vom HSV in die Kurpfalz wechselte, und seinem Bruder Christian.

Egal, gegen wen: Die Störche wollen Wiedergutmachung, wollen zeigen, dass der Aufschwung nicht nur temporär war. Sie wollen nicht zuletzt eine Reaktion zeigen. Die ist bitter nötig, für die Profis selbst, für die Tabelle, aber auch und vor allem für die Fans, die im Gästeblock in Paderborn zeitweise mit dem Rücken zum Feld Support leisteten. Vielleicht dient die Klatsche von Ostwestfalen ja als reinigendes Gewitter, wie das, das am Freitag und Sonnabend im Norden erwartet wird. Bei uns erfahren Sie, wie sich die Störche schlagen, ab 12 Uhr im Liveticker und im Anschluss wie gewohnt mit Spielbericht, Einzelkritik und Kommentar. Kommen Sie gut durchs Wochenende und viel Spaß beim Spiel!

Zitat der Woche

Das war eine Demütigung. Das einzig Positive ist, dass sich keiner verletzt hat. Steven Skrzybski Holstein-Angreifer

Bild der Woche

Trotz Auswärtsspiel der Störche gab es Jubel im Holstein-Stadion: Die Holstein Women spielten am Montagabend gegen den VfL Bochum um den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Und durften sich trotz der 1:2-Niederlage von den knapp 2300 Fans feiern lassen. Football has no gender! © Quelle: Pat Scheidemann

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ihr Alexander Hahn, KN-Sportchef Marco Nehmer, Holstein-Reporter Niklas Schomburg, Holstein-Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.