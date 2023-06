﻿Bootsreparatur für Segler im Dauereinsatz: Aus Leidenschaft für Sport und Details

Kiel. Eine gebrochene Pinne, ein heruntergefallenes Schwert beim Ilca 7, ein fehlendes Bleigewicht bei der J/70 – und das mittendrin, während der Segelregatten. Und nun? Beginnt die Arbeit von Leif Reincke und seinem Team von Bottsand Bootsbau, das im Olympiahafen in Schilksee eine mobile Servicestelle betreibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon im zweiten Kieler-Woche-Jahr repariert das Bootsbau-Team, was es „auf die Schnelle zu fixen“ gibt – und das für die Seglerinnen und Segler gratis, wird dabei vom Hersteller International unterstützt. „Hier sind viele Sportler, die nicht alle vollen Zugriff auf das Material haben“, so Reincke, der auch sein Netzwerk hinzuzieht, mal Fünf-Minuten-, mal „Overnight“-Jobs erledigt.

Von 10 Uhr bis Open End: Bootsbauer im Einsatz fürs Detail

Von 10 Uhr bis Open End ist der Bootsbauer, der seine Werft in Wendtorf hat und morgens nach Schilksee schippert, im Einsatz. Ein Auszubildender und ein Geselle sind mindestens vor Ort. Wie viel zu tun ist? „Das ist ganz unterschiedlich und nicht so berechenbar. Mal ist wenig los, mal stehen zehn Menschen gleichzeitig vor unserem Zelt“, sagt der 26-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Leichtwind der vergangenen Tage hat sich auf die Jobs des Teams spürbar ausgewirkt. „Dieses Jahr ist es relativ ruhig – glücklicherweise. Denn wenn wir wenig zu tun haben, heißt das, dass bei den Seglern wenig kaputtgeht.“ Als leidenschaftlicher Wassersportler weiß aber auch Reincke: „Mehr Wind wäre schon schön.“

Sie schraubten am Olympiaboot von Tina Lutz und Susann Beucke

Wenn etwas zu tun ist, geht es meist um Details, um „das letzte kleine Finish“, was auf dem Wasser aber große Wirkungen haben, über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Ein bisheriges Highlight für Reincke und sein Team: der Einsatz am Olympiaboot von Tina Lutz und Susann Beucke im letzten Jahr, mit dem die Seglerinnen in Tokio Silber holten. „Das hat mega Spaß gemacht, an so einem Boot zu schrauben“, sagt Reincke. „Das Handwerkliche ist schon cool, aber die Sportler dahinter kennenzulernen ist oft noch spannender.“

KN