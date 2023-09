﻿Boxen in Kaltenkirchen: Razmik Sargsyan liefert begeisternden Kampf

Nach langer Zeit gab es in Kaltenkirchen wieder einen Boxabend mit hochkarätigen Kämpfen. Auch Lokalmatador Razmik Sargsyan stand im Ring und bot einen begeisternden Fight. Darüber hinaus kam das Rahmenprogramm nicht zu kurz. Dabei kletterten auch die drei Bürgermeisterkandidaten durch die Seile.

Kaltenkirchen. Der Boxsport in Kaltenkirchen lebt noch. Obwohl die Sparte derzeit ruht, weil ein Trainer fehlt, veranstaltete die Boxabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft in Kooperation mit Blau-Weiß Wittorf aus Neumünster nach vierjähriger Pause ein Event mit erstklassigen Kämpfen und einem ansprechenden Rahmenprogramm, sodass kein Besucher die überfüllte Boxsporthalle am Marschweg vorzeitig verließ. Das lag sicher auch daran, dass Lokalmatador Razmik Sargsyan den letzten Kampf des Abends bestritt.