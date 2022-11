﻿Boxer Razmik Sargsyan aus Kisdorf darf weiter von Olympia träumen

Stress in Bad Bramstedt

Mit dem Jahreswechsel tritt eine Wohngeldreform in Kraft, die den Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich erweitert. Die für die Anträge zuständigen Sozialämter in den Städten und Ämtern stöhnen schon jetzt unter Belastung wegen der Ukraine-Flüchtlinge. In Bad Bramstedt und Kaltenkirchen werden nun die Sozialämter verstärkt.