﻿Sergey Baklan – Kämpfer mit Herz und Seele

Gerade erst wurde Sergey Baklan mit der Sportplakette des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Der 43-jährige gebürtige Ukrainer, der seit 1999 in Kiel lebt, ist Boxtrainer, Funktionär, hilft den Menschen in seiner Heimat. In den Seilen landet er so leicht nicht.

