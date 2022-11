﻿Boykott der Fußball-WM in Katar? Das sagen unsere Kicker im Amateurfußball

Steins Torjäger Timo Federwisch (re.) schaut sich die Spiele im Fernsehen an, boykottiert die WM jedoch als Fan vor Ort, denn der 36-Jährige nahm an einer WM und fünf Europameisterschaften teil.

Kiel. Boykott-Aufrufe, leere Fußball-Kneipen und dramatisch sinkende TV-Quoten. Noch nie rückte der Fußball bei einer Weltmeisterschaft so sehr in den Hintergrund wie diesmal. Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen, Homophobie und die Ausbeutung von Wanderarbeitern im „Unrechtsstaat“ Katar sowie der Umgang des Fußballweltverbands Fifa mit Statements wie der „One Love“-Spielführerbinde überlagern die Freude und Euphorie vieler Fans. Doch was sagen die Fußballer an der Basis? Boykottieren auch die Amateur-Kicker die WM? Wir haben Akteure aus den Kreisen Kiel, Plön, Rendsburg/Eckernförde und Neumünster gefragt.

Groundhopper Timo Federwisch: Fan-Reise nein, TV-Spiele ja

Torjäger Timo Federwisch vom TSV Stein sieht die Thematik zwiegespalten. Der 36-Jährige gilt als Groundhopper (frei übersetzt: Besucher möglichst vieler Fußballstadien) und hat als Fan an einer Welt- und fünf Europameisterschaften teilgenommen. Der Besuch dieser WM kam für ihn nicht in Frage. „Der Fußball ist zu politisch geworden. Ich verurteile alles, was dort passiert. Für mich und meine Freunde stand frühzeitig fest, nicht nach Katar zu fliegen, da es ein Land ist, wo in unseren Augen keine WM stattfinden darf. Aber ich schaue mir die Spiele trotzdem an“, sagt Federwisch.

Die FIFA agiert korrupt – Sönke Matthiesen schaut die Spiele trotz vieler Zweifel

Sönke Matthiesen, Mittelfeldspieler des Verbandsligisten SG Eckernförde/Fleckeby, schaut die WM trotz einiger Zweifel: „Ich liebe den Fußballsport einfach zu sehr. Trotzdem finde ich, all das, was in Qatar stattfindet und stattgefunden hat, sehr befremdlich. Zudem ist es ist traurig, wie korrupt ein Verband wie die Fifa im Jahr 2022 noch agieren kann. Einfach eklig, wie viel Lobby ein Mensch wie Gianni Infantino auf der Welt hat“, sagt Matthiesen.

Kevin Pank: Die Nationalspieler gehören nicht an den Pranger gestellt

Kevin Pank vom TS Einfeld sieht den Fehler bei der WM-Vergabe, bedauert die fehlende Unterstützung in unserem Land für das DFB-Team und nimmt die Spieler in Schutz. „Der Zeitpunkt und die Vergabe der WM sind natürlich sehr zweifelhaft“, sagt Pank. „Ich würde mir wünschen, dass man Fußball mal Fußball sein lässt und die Spieler, die bei der WM-Vergabe teilweise fünf Jahre alt waren, nicht an den Pranger stellt, nur weil sie jetzt für ihr Land in Katar bei der WM spielen. Alles andere ist Politik und gehört nicht auf den Fußballplatz“, so der 34-Jährige.

Jirka Heine: Auch der Amateurfußball muss mehr Zeichen setzen

Für Jirka Heine, spielender Co-Trainer vom Landesligisten Preetzer TSV, steht der Sport im Vordergrund. Der 38-Jährige prangert jedoch genauso wie Pank die WM-Vergabe an. „Alles, worüber man sich jetzt beschwert, war doch damals schon bekannt. Jeder Tote auf den Baustellen ist einer zu viel, jedoch ist das Vergangenheit und schon passiert. Das, was gewisse Funktionäre zugelassen haben, sollte man jetzt nicht auf dem Rücken der Spieler austragen. Der größte Verlierer ist für mich die Fifa.“ Heine regt an, auch im Amateurfußball die Wertediskussion zu führen. Er sagt: „Ich frage mich, was wir Amateursportler für Zeichen setzen, dass Homosexualität vollkommen in Ordnung ist.“ Er kritisiert: „Das wird hier doch auch nur sporadisch begleitet. Wir sollten erst mal hier anfangen, bevor wir es in andere Länder tragen.“

Mark Hungerecker: Lust auf Fußball ist nicht vorhanden

Chefcoach Mark Hungerecker vom SVE Comet Kiel hat keine Lust auf die WM und schaut nur vereinzelt die Live-Übertragungen: „Es ist ein schwieriges Thema. Jeder muss für sich entscheiden, ob er die WM aus bekannten Gründen guckt oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, ist die Lust auf Fußball bei mir im Moment nicht vorhanden. Die WM im Winter ist nichts für mich. Ich gucke nur, wenn es ein Spiel ist, das mich interessiert“, sagt der 41-Jährige.

Sarah Begunk: Vergabe der WM ist ein Armutszeugnis

Auch Sarah Begunk, Kapitänin der Holstein Women, verfolgt die WM nicht mit dem Enthusiasmus der vergangenen Jahre. „Ich sehe die WM sehr zwiegespalten. Aus nicht sportlicher Sicht stehe ich dem Ganzen mehr als kritisch gegenüber. Für mich ist die Vorgeschichte, wie es zu dieser WM in Katar kommen konnte, ein reines Armutszeugnis der Fifa. Es ist unbegreiflich, dass es den Entscheidungsträgern nur um ihren eigenen Profit geht und nicht um das, wofür der Weltfußballverband doch stehen sollte. Ich verfolge die WM nicht so, wie in den Jahren zuvor. Die Spiele unserer Nationalmannschaft schaue ich aber“, meint Begunk.