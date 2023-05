﻿Bramstedter TS hält dem Druck stand und feiert den Kreisliga-Titel

Bad Bramstedt/Tensfeld. Der Fußball in der Bramstedter TS musste ein tiefes Tal durchwandern. Seitdem Andreas Cornelsen den Trainerposten übernommen hat, geht es jedoch steil bergauf. Die BT-Elf hielt am letzten Spieltag der Kreisliga-Staffel Mitte dem Druck des Verfolgers TuS Tensfeld stand, sicherte sich mit einem 2:0 (1:0) bei der SG Padenstedt mit einem Punkt Vorsprung den Staffelsieg und spielt in der neuen Saison in der Verbandsliga.

Cornelsen hat bei der BT seit Januar 2022 das Sagen. Als er den Job übernahm, stand der ehemalige Oberligist Bramstedter TS nur wenige Punkte oberhalb der Abstiegsränge. Vor der Punktrunde 2022/23 baute Cornelsen keine Luftschlösser. Die Vorgabe des Coaches für seine Mannschaft lautete, so schnell wie möglich 30 Punkte einzusammeln, um nicht erneut gegen den Abstieg zu spielen.

BT mit viel Können und ein bisschen Spielglück

„Das war schon im Winter der Fall. Deshalb haben wir uns dann neue, höhere Ziele gesteckt“, so Cornelsen. „Wir wollten so lange wie möglich ganz oben dabei bleiben. Und es hat funktioniert!“ Er räumt ein: „In einigen Partien hatten wir auch das Spielglück auf unserer Seite.“

Im Spiel in Padenstedt war den BT-Fußballern die Anspannung anzumerken. Kein Wunder, stand doch die Arbeit einer ganzen Saison auf dem Spiel. „Die Bedeutung der Partie lastete auf unseren Schultern, uns ging es heute nicht so leicht von der Hand“, sagt „Coach Corny“.

Routinier Yavuz erzielt wichtiges 1:0 für die BT

Die Bad Bramstedter diktierten das Spiel, versäumten es allerdings, die Torchancen zu verwerten. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff traf Routinier Tahir Yavuz zur 1:0-Führung. Aber erst, als dem Padenstedter Michael Klein (73.) ein Eigentor unterlief, waren die Cornelsen-Schützlinge auf der sicheren Seite.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Cornelsen, der happy war, als der Schlusspfiff ertönte. Die Aufstiegsparty konnte beginnen. Mit Quentin Vozic (WSV Tangstedt) steht die erste Verstärkung für die Verbandsliga fest. Im Kern, so Cornelsen, werde er aber auch in der höheren Spielklasse der Aufstiegsmannschaft vertrauen.

TuS Tensfeld kann nur abwarten und hoffen

Unterdessen ist auch für die Tensfelder der Traum vom Aufstieg nicht geplatzt. Nach dem 4:3 (1:3) gegen den SV Bönebüttel-Husberg schließt das Team von Trainer Alkos Levens die Spielzeit mit 54 Punkten aus 24 Partien ab. Pro Spiel verbuchten die Levens-Schützlinge 2,25 Punkte. Im Vergleich mit den Vizemeistern der acht anderen Kreisligen in Schleswig-Holstein belegt Tensfeld im Quotienten-Ranking den zweiten Platz. Nur West-Vize Fortuna Glückstadt hat mit 2,42 Punkten einen besseren Schnitt.

„Wir müssen abwarten und die Daumen drücken, dass wir in die Verbandsliga nachrücken können“, sagt Levens. „Verdient hätten es sich die Jungs. Nach vier Spieltagen waren wir Letzter, danach hat die Mannschaft eine tolle Runde gespielt.“

Kilia Kiels Aufstieg würde TuS Tensfeld helfen

Die Tür zur Verbandsliga könnte sich für die Tensfelder öffnen, wenn der FC Kilia Kiel über die Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord klettert und Phönix Lübeck in der Vierten Liga bleibt. „Dann muss man auch schauen, ob alle Vereine wieder melden“, sagt Levens. „Ich habe versucht, alle Eventualitäten durchzurechnen, bin aber gescheitert. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns in Geduld zu üben.“

Viel fehlte nicht, dann hätten sich die Tensfelder ihren Quotienten im letzten Spiel versaut. Bönebüttel-Husberg führte zur Pause durch Jonas Löffler (2./42.) und Fabian Kruse (39.), bei einem Gegentor durch Luca-Noel Pietzsch, mit 3:1. „Bis dahin war es ein schlafmütziger Auftritt, aber dann haben wir aufgedreht“, sagt Levens.

Brötzmann trifft spät zum 4:3-Sieg

Torge Brötzmann (51.) und Kolja Bröker (57.), der einen Elfmeter verwandelte, sorgten für den 3:3-Ausgleich. Die Levens-Truppe rannte an, aber das Siegtor ließ auf sich warten. Erst in der 90. Minute traf Brötzmann gegen den Tabellenzwölften zum 4:3.

In der Kreisliga Mitte entwickelte sich im Laufe der Saison ein Vierkampf um den Titel. Der SV Wahlstedt, der SV Boostedt, die Tensfelder und die BT legten eine starke Performance hin. Dann erwischte die Wahlstedter das Verletzungspech, die Elf von Trainer Mike Baaske musste abreißen lassen. Anfang Mai verloren die Boostedter entscheidende Punkte, das Titelrennen wurde zu einem Fernduell zwischen den Bad Bramstedtern und den Tensfeldern – mit dem besseren Ende für die BT.

