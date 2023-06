﻿Bramstedter TS: Vollmert übernimmt von Meistermacher Cornelsen

Bad Bramstedt. Für Andreas Cornelsen war nach dem Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga Schluss, jetzt steht der Nachfolger fest: Patrick Vollmert übernimmt die Mannschaft. Der 38-Jährige lebt jetzt in Kiel, früher war er in Nordrhein-Westfalen für den Hombrucher SV und den SC Husen Krul tätig.

Unter der Regie von Andreas Cornelsen, der zum Wellingsbütteler TV in die Bezirksliga Hamburg gewechselt ist, sicherte sich die Bramstedter TS den Staffelsieg in der Kreisliga Mitte. Am letzten Spieltag behielt die Mannschaft im Spiel bei der SG Padenstedt die Nerven, gewann mit 2:0 und verteidigte einen Punkt Vorsprung auf den TuS Tensfeld.

Tahir Yavuz – vom Leitwolf zum Co-Trainer

„,Patze’ Vollmert hat uns in mehreren Gesprächen mit seiner Art und seiner Idee vom Fußball überzeugt“, sagt Ligaobmann Bastian Reschke über den Neuen auf der BT-Bank. „Ich bin mir sicher, dass er dem Verein und der Mannschaft viel geben wird.“

Unterstützung bekommt Vollmert von einem BT-Urgestein. Der 40-jährige Tahir Yavuz wird dem neuen Coach assistieren. Dazu Reschke: „Tahir war in den vergangenen Jahren unser Führungsspieler. Es ist nur folgerichtig, dass wir ihn ins neue Trainerteam einbauen. Er wird Patrick bei dessen Eingewöhnung eine große Hilfe sein.“

Komplettiert wird das Trainertrio von Ingo Schulz. Der Hamburger arbeitet neben seiner Tätigkeit als Coach der dritten Elf künftig mit den Torhütern der BT. „Mit Ingo haben wir im vergangenen Jahr einen Glücksgriff gelandet. Er ist ein Mensch, der dem ganzen Verein guttut. Von seiner über 30-jährigen Erfahrung als Keeper können unsere Jungs nur profitieren“, schwärmt BT-Sprecher Domenik Aydin. bru

KN