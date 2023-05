﻿Bramstedter TS muss erneut für die Handball-Landesliga planen

Aufstieg verpasst

In der Basisarbeit macht der Bramstedter TS so schnell niemand etwas vor. Die Talentquelle sprudelt. Doch der Sprung in den höherklassigen Männerhandball gelingt nicht. Doppelbelastung vieler Spieler, ein geringer Etat und Haftmittelverbot stehen dem Sprung nach oben im Weg.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket