Ehemaliger Holstein-Kiel-Fanbeauftragter verliert bei Hausbrand fast alles

Kiel. Am vergangenen Montag wurde die Feuerwehr Kiel zu einem dramatischen Einsatz gerufen: In der Helenenstraße im Stadtteil Dietrichsdorf brannte eine Doppelhaushälfte lichterloh. Daniel Henke, seine Lebensgefährtin Cassandra Wendt, sowie die fünf Kinder Leandra, Joleene, Luca, Lino und Johanna entkamen den Flammen, aber: Kleidung, Möbel, Elektroartikel, wertvolle Erinnerungsstücke – die siebenköpfige Familie hat bei dem schrecklichen Hausbrand fast alles verloren – und steht nun vor dem Nichts.

Feuer in Dietrichsdorf: Henke rettet Sohn Luca

Aus bisher ungeklärter Ursache brach das Feuer im Wintergarten des ersten Stockwerks aus. „Ich bin gegen 15.45 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen, danach saßen wir dann auf der Terrasse und hörten ein lautes Klirren und Knirschen“, erinnert sich Daniel Henke noch immer sichtlich geschockt. „Zuerst dachten wir, dass gegenüber jemand etwas kaputt macht.“

Zusammen mit seiner Partnerin Cassandra Wendt schaute Henke nach, woher die Geräusche kamen. „Feuer, Feuer rief Cassandra dann plötzlich laut“, erzählt Henke von den dramatischen Momenten des Schocks. Er selbst lief intuitiv zurück ins Haus, um seinen Sohn Luca zu retten. „Er stand im Erdgeschoss in der Tür zur Küche. Ich habe ihn gegriffen und förmlich auf die Auffahrt vor dem Haus geschubst“, so der 33-Jährige, der daraufhin noch einmal in das Haus lief, um zu schauen, ob er noch etwas retten konnte. „Ich bin in den ersten Stock, in das Spielzimmer der Jungs, da sah ich schon, dass der Wintergarten lichterloh brannte“, erzählt Henke.

Scheiben explodieren – Familie bringt sich in Sicherheit

Es dauerte einige Sekunden, ehe der ehemalige Fanbeauftragte des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel alles realisieren konnte und selbst die Flucht ergriff. Noch bevor er die Feuerwehr anrief, brachte Henke die Kinder auf dem Nachbargrundstück in Sicherheit.

„Ich habe dann um 16.29 Uhr die Feuerwehr angerufen, denke jedoch, dass die Nachbarn drumherum mir schon zuvorgekommen sind“, erzählt Henke weiter. Dann schießen ihm die Tränen in die Augen. „Der kleine Lino sagte noch zu mir: ,Papa, meine Toniebox ist noch im Haus. Kannst du sie bitte rausholen?’ Da habe ich geantwortet: ,Wenn Papa jetzt reingeht, kommt er nicht lebend raus.’“

„Hauptsache die Familie ist gerettet“

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, explodierten die Scheiben des Hauses, das Kinderzimmer stand komplett in Flammen. Nach vier Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle – das Erdgeschoss wurde vom Löschwasser zerstört, nur zwei, drei wichtige Utensilien wie Papiere und Ausweise konnten noch gesichert werden. „Das war mir zu diesem Zeitpunkt aber total egal. Hauptsache meine Familie und ich konnten uns rechtzeitig retten“, sagt Daniel Henke.

Vier Tage nach dem Flammeninferno steht die Familie noch immer unter Schock. Die komplette Kleidung der Kinder, Elektrogeräte sowie Großteile der Einrichtung und Erinnerungsstücke fielen dem verheerenden Brand zum Opfer. Doch was folgte, macht den bekennenden Holstein-Fan sprachlos.

Solidarität schon am Unglücksort

Noch am selben Abend kamen Freunde, Bekannte, Nachbarn, Familienangehörige und Arbeitskollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel an den Unglücksort, um der Familie ihre Solidarität zu zeigen. „Das war wirklich Wahnsinn. Die Leute brachten Kleidung für uns und für die Kinder und haben uns geholfen, wo sie konnten. Meine beste Freundin hat für uns sogar ein Spendenkonto eingerichtet, und wir konnten bei ihr übernachten“, sagt Henke dankbar.

Ostufer-Vereine helfen – Block 501 ruft zu Spenden auf

Die beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. Ostufer-Sportvereine wie der TuS Gaarden, SVE Comet Kiel, SW Elmschenhagen und Holsatia Kiel sowie die Holstein Kiel-Fanclubs Garde Kiel und das Fördesyndikat ließen der Familie Spenden zukommen. Der Block 501, Holstein Kiels Fan-Vereinigung, sammelt an den letzten beiden Heim-Spieltagen der Störche gegen den KSC und St. Pauli vor dem Stadion Geldspenden. „Ich kann es nicht in Worte fassen, was in unserem Umfeld gerade passiert“, sagt Daniel Henke mit leiser Stimme. „Da habe ich wohl in den fünf Jahren als Fanbeauftragter bei Holstein einiges richtig gemacht.“

So können KSV-Fans helfen Holstein Kiels Fan-Vereinigung „Block 501“ sammelt vor den Heimspielen gegen den Karlsruher SC an diesem Sonnabend sowie am kommenden Freitag (19. Mai) gegen den FC St. Pauli Becher- und Geldspenden vor dem Holstein-Stadion. Darüber hinaus wurde für die Familie ein Spendenkonto eingerichtet, damit zeitnah die wichtigsten Grundbedürfnisse gesichert sind. Zu dem Spendenaufruf kommen sie unter: https://gofund.me/db6f232a

Neue Wohnung in Welligdorf

Eine neue Bleibe hat die siebenköpfige Familie auch schon gefunden. Zwei Tage nach dem Brand sagte eine Kieler Wohnungsbaugesellschaft der Familie eine große Dreizimmer-Wohnung ab dem 1. Juni in Wellingdorf zu. „Das ist überragend. Wir sind allen so unendlich dankbar“, seufzt Henke. Ob seine Familie jemals wieder ins alte Zuhause zurückkehrt, scheint dagegen mehr als fraglich. Zwar würde sich die Vermieterin, deren Haus dem Brand zum Opfer fiel, freuen, wenn Familie Henke/Wendt nach Sanierung des Hauses wieder in die Helenenstraße zieht. „Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis“, bekräftigt Henke. „Aber ob wir diesen Schritt gehen, bezweifle ich zum jetzigen Zeitpunkt doch sehr.“