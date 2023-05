﻿Bravo, Holstein Kiel! Das war eine Gala zum Abschluss

Nach einer Saison mit Lichtblicken und Tiefpunkten hat Holstein Kiel zum Saisonabschluss gegen Hannover 96 noch einmal eine Gala abgeliefert. Im Sommer bekommt der KSV-Kader nun ein neues Gesicht. Genau darin liegt auch eine Chance für die Störche. Ein Kommentar.

Hannover. Balsam für die Fanseele von Holstein Kiel nach einer turbulenten Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Am letzten Spieltag gelang den Störchen vor 38 000 Fans ein furioser 5:1-Sieg bei Hannover 96. Ein Tag, wie er aus KSV-Sicht nicht besser hätte laufen können. Holstein brachte genau das spielerisch auf den Rasen, was in der Saison oftmals fehlte. Die nötige Zielstrebigkeit in der Offen- und Defensive, wurde an diesem Nachmittag mit einer ordentlichen Portion Effektivität ergänzt.