﻿BSG Kisdorf-Kaltenkirchen gewinnt zwei Mal den Landespokal

Norderstedt. Keine Blöße gaben sich die Teams der BSG Kisdorf-Kaltenkirchen in den Endspielen um den Landespokal. Zunächst siegte die U 12 mit 82:62 gegen den 1.SC Norderstedt. Wenig später waren die Herren im letzten Spiel unter Trainer Michael Oehlrichs mit 83:72 gegen die Norderstedter erfolgreich.

Die beiden Endspielgegner bei den Männern hatten davon profitiert, dass Oberliga-Meister TSV Kronshagen in der ersten Runde nicht angetreten war. Somit war der Weg frei, und es kam zum Endspiel des Vizemeisters aus Norderstedt gegen den Dritten aus Kaltenkirchen und Kisdorf. Dabei besaß die BSG einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Trainer Michael Oehlrichs konnte auf sein komplettes Team zurückgreifen. Bei Norderstedt fehlten hingegen drei wichtige Aufbauspieler.

BSG Kisdorf/Kaltenkirchen mit besserer Tagesform

Beide Trainer, der Norderstedter Trainer Robin Hergel und Michael Oehlrichs, waren sich einig, dass die bessere Tagesform über den Sieg entscheiden würde. Die hatte offensichtlich die BSG. Denn das Team setzte sich früh Punkt um Punkt ab. Nach dem ersten Viertel führten Oehlrichs Männer mit 22:14, zur Halbzeit lagen sie 54:36 vorne.

Nach der Halbzeitpause kippte die Partie – vom Spielen zum Kämpfen. Vor allem der Spielfluss bei der BSG kam nun abhanden, was die Norderstedter nutzten, um bis zur Viertelpause auf 56:64 zu verkürzen. Aber mit einer schwachen Freiwurfquote – nur zwei der ersten zehn Versuche brachte der SCN im Korb unter – brachte sich der SCN um eine mögliche Siegchance.

Die Siegerehrung verfolgte Michael Oehlrichs mit Tränen in den Augen. „Das war nach acht Jahren auf diesem Posten mein letztes Spiel als Trainer der BSG“, sagte er sichtlich bewegt. Oehlrichs wird jetzt Teammanager und tritt seinen Posten an Noch-Spieler Leonard Blömer ab. „Wir haben in der kommenden Saison viel vor. Dafür wollen wir leistungsorientiertere Strukturen schaffen“, begründet Oehlrichs seinen Schritt in die zweite Reihe. Ziel sei es, sowohl mit der ersten als auch der zweiten Herrenmannschaft aufzusteigen, so der scheidende Trainer.

Landespokal-Sieger bei den Männern: Die BSG Kisdorf/Kaltenkirchen nach ihrem 83:72 über den 1. SC Norderstedt. © Quelle: Thomas Maibom

Jugendspieler sollen in der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen bleiben

Nicht zuletzt, um für die Jugendspieler wie die der U 12 einen Platz in einer attraktiven Liga anbieten zu können, wenn der Nachwuchs in den Herrenbereich wechselt. „Unser Ziel ist, dass die Jungen nicht nach Rendsburg oder Bargteheide wechseln müssen, um höherklassig spielen zu können. Sie sollen im eigenen Verein in der Ersten oder Zweiten Regionalliga spielen können“, sagt Oehlrichs.

Kandidaten, die einmal von den Zielen der Herren profitieren sollen, sind bei den Spielern der U 12 vorhanden. Die zeigten ihre Qualitäten im ersten Endspiel des Final-Wochenendes. Mit 82:62 bezwang das Team von Trainer Lukasz Kociolek den 1.SC Norderstedt.

Trainer Kociolek spricht nur Englisch

Dabei leisteten die Kinder der BSG Erstaunliches. Denn ihr aus Polen stammender Trainer kommuniziert nur auf Englisch mit seinem Team. „Wir gehen in die vierte bis sechste Klasse“, berichtet Kapitän Alexander Feigl. Verstehen können sie ihren Coach. Aber ein positiver Nebeneffekt, eine bessere Englisch-Note in der Schule, hat sich noch nicht eingestellt.

Dafür können die Jungs ziemlich gut Basketball spielen. Im Finale gegen die Norderstedter zeigten sie viele schöne Spielzüge. Und sie haben offensichtlich bei ihrem Coach ganz genau zugeschaut. Manche Bewegung der BSG-Spieler glich aufs Haar genau dem, was Kociolek während der Spiele des Herrenteams selbst vormachte.

Entsprechend fiel das Urteil des spielenden Trainers aus. „Ich bin stolz auf meine Goldmedaille, die ich mit den Herren für den Pokalsieg gewonnen habe. Aber die Medaille, die ich mit der Jugend geholt habe, ich mir wichtiger.“