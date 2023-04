﻿BSG Kisdorf/Kaltenkirchen: Basketballer Lukas Bukowski trifft acht Dreier

Kaltenkirchen. Es war der Running Gag des Basketball-Spiels zwischen der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen und der BG Ostholstein. Nachdem Lukas Bukowski seinen ersten Drei-Punkte-Wurf ohne Gegenwehr versenkt hatte, fragte BGO-Trainer Raphael Bröker sein Team: „Wer hat die Sieben ?“ Offensichtlich niemand, denn Bukowski, Kisdorfs Nummer Sieben, durfte in der ersten Halbzeit der Oberliga-Partie noch drei weitere Dreier ohne Gegenspieler versenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frage „Wer hat die Sieben ?“ wurde mit jedem Treffer immer eindringlicher. Im zweiten Spielabschnitt gab Bröker auf. Dafür übernahm die BSG-Bank. Bei jedem weiteren Dreier ihres Kapitäns erklang der fröhliche Ruf „Wer hat die Sieben?“

Acht Dreier-Treffer von Lukas Bukowski

Die acht Drei-Punkte-Würfe von Bukowski waren das Highlight der ansonsten bedeutungslos gewordenen Begegnung zwischen dem Tabellendritten BSG Kisdorf/Kaltenkirchen und dem Oberliga-Siebten BG Ostholstein. Insgesamt sammelte Bukowski 35 Punkte. Außerdem punkteten David Schiffmann (15), Leonard Blömer (11), Kuba Kociolek (10), Florian Kunz (4), Dominik Herbst (2) und Simon Schiffmann (2). Am Ende leuchtete ein 79:65 von der Anzeigetafel in die Halle, in der die BSG ihren Sieg in kleiner Runde feierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BSG Kisdorf/Kaltenkirchen ohne den letzten Biss

Einen Tag zuvor war die Laune im Team von BSG-Trainer Michael Oehlrichs deutlich schlechter gewesen. Oehlrichs Mannschaft verlor beim Tabellenvorletzten TSV Klausdorf mit 70:77. „Eine Halbzeit spielen wir gut und führen mit 41:33. Dann verlieren wir total den Faden und gehen als Verlierer vom Feld“, sagte ein angefressener BSG-Coach.

Dass die BSG nicht mit aller Kraft um den Sieg in Klausdorf kämpfte, war auch eine Folge des total verkorksten Oberliga-Spielplans. Zwei Stunden vor dem Spiel in Klausdorf hatte bereits die Partie von Tabellenführer TSV Kronshagen in Hohenwestedt angefangen.

TSV Kronshagen gewinnt Oberliga-Titel

Die BSG Kisdorf/Kaltenkirchen wusste beim Anpfiff ihrer Partie Bescheid, dass sich die Kronshagener mit 113:42 den Meistertitel gesichert hatten. Chancenlos, das Kieler Vorortteam noch abzufangen, fehlte der BSG die letzte Motivation. „Immerhin hat sich Klausdorf durch den Erfolg gegen uns den Klassenerhalt gesichert“, meinte Oehlrichs lapidar.

Die Oberliga-Saison sollte eigentlich beendet sein, aber noch stehen fünf Nachholspiele aus. Allein drei davon hat BBC Rendsburg II zu bestreiten. Irgendwie typisch für diese eigenwillige Punktrunde, die von zahlreichen Spielausfällen, kampflos gewonnenen Spielen, die vom Verband trotzdem neu angesetzt wurden, und einem ausgefransten Saisonende geprägt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Pokalfinale in Norderstedt

Eine Titelchance bleibt der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen: Das Finale im Landespokal gegen den 1. SC Norderstedt steigt am Sonntag, 30. April. Das Derby um den schleswig-holsteinischen Cup wird um 12.30 Uhr in der Moorbekhalle in Norderstedt angepfiffen.

„In den Spielen gegen Klausdorf und Ostholstein hat sich niemand verletzt. Wir haben alle Mann an Bord, alle sind hochmotiviert“, sagt Michael Oehlrichs. In der Oberliga-Punktrunde gewann Oehlrichs Team das Heimspiel mit 89:83, unterlag aber vor einem Monat beim Tabellenzweiten in Norderstedt mit 84:90.