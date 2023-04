﻿BSG Kisdorf/Kaltenkirchen siegt gegen TSV Kronshagen nicht hoch genug

Mit 15 Punkten Differenz hätten die Basketballer der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen gewinnen müssen, um Spitzenreiter TSV Kronshagen den Titel in der Oberliga streitig zu machen. Das BSG-Team gab alles und ging als Sieger vom Platz – und hat trotzdem verloren: Am Ende fehlten zehn Punkte.

Kaltenkirchen. So kann es gehen. Da schlagen die Basketballer der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen Oberliga-Tabellenführer TSV Kronshagen mit 94:89, und trotzdem gibt es nur enttäuschte Gesichter auf Seiten der „Fighters“ aus Kisdorf und Kaltenkirchen. „Wir haben das Spiel gewonnen, aber die Meisterschaft verloren“, fasst BSG-Trainer Michael Oehlrichs die Situation zusammen.

Die BSG Kisdorf/Kaltenkirchen hätte die Partie gegen Kronshagen mit 15 Punkten Vorsprung gewinnen müssen, um die Meisterschaftschance zu wahren. Das liegt an den Regularien, wie bei den Basketballern bei Punktgleichheit der Tabellenplatz errechnet wird. Mit dem TSV Kronshagen, 1. SC Norderstedt und BSG Kisdorf/Kaltenkirchen steht ein Trio punktgleich an der Oberliga-Spitze. Das Quartett hat in den direkten Vergleichen jeweils einmal gewonnen und einmal verloren.

TSV Kronshagen im direkten Vergleich am besten

So dominant, wie die Spitzenteams gegenüber dem Rest der Staffel aufgetreten sind, darf man davon ausgehen, dass die letzten ausstehenden Spiele gewonnen werden. Dann sieht das Regelwerk vor, dass eine neue Tabelle über die Platzierung entscheidet.

Die berücksichtigt nur die Partien untereinander. Und da hat der TSV Kronshagen mit 309:297 das beste Korbverhältnis. BSG Kisdorf/Kaltenkirchen (334:340) und der 1. SC Norderstedt (309:315) folgen dahinter.

BSG Kisdorf/Kaltenkirchen führte mit 14 Punkten

In der siebten Spielminute der zweiten Halbzeit hatte es die BSG Kisdorf/Kaltenkirchen in der Hand, erstmals den erforderlichen Vorsprung zu erreichen. Nach einer Serie von vier verwandelten Freiwürfen von Lukasz Kociolek lag Oehlrichs Team mit 76:62 vorn. Dann spielten die Schiedsrichter eine unglückliche Rolle.

Dreimal in Folge entschied das Gespann Benjamin Maier/Hauke Kottek gegen die BSG. „In solchen Momenten passiert bei uns immer wieder dasselbe. Wir sind auf dem richtigen Weg, kriegen solche Entscheidungen gegen uns, fangen das Sabbeln an und verlieren unsere spielerische Linie“, ärgerte sich BSG-Kapitän Lukas Bukowski. Trainer Oehlrichs, der den Stressball in seiner Hand windelweich knetete, war ebenfalls bedient: „Wir machen das beste Spiel der Saison und vergessen, uns dafür richtig zu belohnen.“

BSG verspielt auch zweite Chance

Kronshagen konnte verkürzen, aber im letzten Viertel gab es eine erneute Chance für die Gastgeber, die magischen 15 Punkte Vorsprung zu schaffen. Die BSG setzte sich auf 91:78 ab, 3:32 Minuten waren da noch zu spielen. Zwei Fehlwürfe brachten die Oehlrichs-Schützlinge vom Kurs ab. Mit sieben Punkten in Folge ließ Kronshagen den Titeltraum der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen wahrscheinlich platzen.

„Wir haben die Meisterschaft nicht heute verloren“, sagte Bukowski. „Wenn wir von unseren verlorenen Spielen nur eins gewinnen, gehen wir mit einer viel komfortableren Ausgangssituation in dieses Spitzenspiel.“ Vor allem die Niederlage eine Woche zuvor in Norderstedt stößt Bukowski immer noch auf. Nach einer schwachen Leistung der BSG ging die Partie beim ersatzgeschwächten 1. SCN mit 84:90 verloren.

So groß die Enttäuschung auch ist: Den Aufstieg hatte BSG-Trainer Michael Oehlrichs ohnehin erst für die kommende Saison angepeilt. „Kronshagen war von Saisonbeginn an der große Meisterschaftsfavorit. Immerhin haben wir gezeigt, dass wir das Team aus ehemaligen Regionalliga-Spielern schlagen können“, sagte Oehlrichs. Die Punkte für sein Team erzielten Lukasz Kociolek (34), Lukas Bukowski (21), Kuba Kociolek (17), Ole Scheel (14), Ramon Hesse (6) und Florian Kunz (2).