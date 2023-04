﻿Kann die BSG KiKa zwei Pokale gewinnen?

Kaltenkirchen. Schlägt am letzten Wochenende der Spielzeit 2022/23 die große Stunde der BSG Kisdorf/Kaltenkirchen? Sowohl die Herren als auch die U 12-Jungen stehen im Finale des Schleswig-Holsteiner Verbandspokal. Was beide Endspiele so brisant macht: Es sind Kreisderbys. In beiden Partien heißt der Gastgeber 1. SC Norderstedt.

Die Nachwuchs-Basketballer treten am Sonnabend um 11.30 Uhr an. Auf den Oberliga-Vizemeister aus Kisdorf und Kaltenkirchen wartet das zumindest zahlenmäßig überlegene Team aus Norderstedt. Weit über 20 Spieler hat SCN-Trainer Lars Thiemann im Kader. Das Hauptaugenmerk der Basketball-Fans wird aber sicher auf dem Duell am Sonntag liegen: Dann treffen ab 12.30 Uhr der Oberligadritte BSG und der neue Vizemeister Norderstedt aufeinander.

Bei der BSG ist alles bereit für den ersten Pokalsieg der Männer. „Alle sind fit und alle sind dabei“, vermeldet Trainer Michael Oehlrichs. Damit hat die BSG einen Startvorteil gegenüber den Norderstedtern. „Uns fehlen ein, zwei Leistungsträger, die mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern im Urlaub sind“, berichtet SCN-Trainer Robin Hergel.

Kisdorf/Kaltenkirchen gegen Norderstedt: Tagesform als entscheidender Faktor?

Von einem Vorteil für die BSG will deswegen aber keiner der beiden Trainer reden. Denn der Norderstedter Kader ist sehr groß. Auf dem Spielberichtsbogen wird am Sonntag kein Platz ausgelassen. „Die Partie wird über die Tagesform entschieden“, ist sich Michael Oehlrichs sicher. Aus den Spielen der jüngst beendeten Oberliga-Saison lässt sich auch kein Favorit ausmachen. Das Hinspiel gewann die BSG mit 89:83, im Rückspiel triumphierte der SCN mit 90:84.

Rund um die beiden Spiele finden alle Pokalfinals des Schleswig-Holsteiner Verbandes in der Norderstedter Moorbekhalle statt. Nach dem Auftakt der U12 folgen um 14 Uhr die Damen der Itzehoe Eagles und Nur Nortorf, um 16.30 Uhr beenden die U 16-Teams der Lübecker TS und der Bargteheide Bees den ersten Pokaltag.

Sonntag ab 10 Uhr spielt die U 14 des 1.SC Norderstedt gegen die Lübecker TS, ehe es ab 12.30 Uhr ins Männer-Derby SCN gegen BSG geht. Zum Abschluss treffen die U 18-Teams des TSV Reinbek und der Lübecker TS aufeinander. Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei, für das leibliche Wohl sorgt der 1. SC Norderstedt.