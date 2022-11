﻿Bundesliga, Champions League, DSL-Pokal: NRV Hamburg holt als erster Segelklub das Triple

Zum ersten Mal in der Geschichte des Liga-Segelns gibt es einen Triple-Sieger: Der NRV aus Hamburg fügte am Wochenende seinem deutschen Meistertitel und dem Triumph in der Champions League den Erfolg im DSL-Pokal hinzu. Ein neuer Gegner für den Kieler Yacht-Club in Liga zwei im kommenden Jahr kommt aus Lübeck.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket