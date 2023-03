Deutsche Meisterschaften der Vierkämpfer in Elmshorn

Dressur, Springen, Laufen und Schwimmen – 2022 wurde der Bundesvierkampf umgenannt in die Deutschen Meisterschaften der Vierkämpfer. Diese DM der Vierkämpfer und der Bundesnachwuchsvierkampf finden 2023 vom 14. bis 16. April in Elmshorn statt.

Elmshorn. Zunächst unter der Bezeichnung Bundesvergleichswettkampf ausgetragen, zählt der Vierkampf aus Dressur, Springen, Laufen und Schwimmen zu den ältesten Bundesveranstaltungen im Jugendsport neben den Deutschen Meisterschaften. Seit 2010 findet parallel zum Bundesvierkampf – dem Deutschlandpreis der Vierkämpfer – auch ein Bundesnachwuchsvierkampf statt. 2022 wurde der Bundesvierkampf dann umgenannt in die Deutschen Meisterschaften der Vierkämpfer. Diese DM der Vierkämpfer und der Bundesnachwuchsvierkampf finden 2023 vom 14. bis 16. April in Elmshorn in Schleswig-Holstein statt.

Vier Teildisziplinen beim Bundesvierkampf

In der Teildisziplin Dressur wird eine Dressurprüfung der Klasse A beziehungsweise E verlangt. Hierbei werden Sitz und Einwirkung, Hilfengebung und die Korrektheit der Hufschlagfiguren besonders berücksichtigt. Die Dressuraufgabe wird mannschaftsweise geritten, wobei zwei Mannschaftsreiter ihre eigenen Pferde und zwei Mannschaftsreiter zugeloste Pferde einer anderen Mannschaft reiten. Jeder Teilnehmer erhält eine Wertnote zwischen 0 und 10, diese wird für das Gesamtergebnis mit dem Faktor 300 multipliziert.

In der Teildisziplin Springen wird eine Springprüfung der Klasse A beziehungsweise E verlangt, wobei sowohl die erzielten Strafpunkte sowie die stilistische Einwirkung mit in die Bewertung einfließen. Wie in der Dressur reiten auch hier je zwei Mannschaftsreiter ihre eigenen Pferde und die zwei anderen zugeloste Pferde. Auch in der Springprüfung werden Wertnoten von 0 bis 10 vergeben, diese werden mit dem Faktor 200 multipliziert.

In der Teildisziplin Schwimmen müssen 50 Meter im Freistil zurückgelegt werden, d.h. Schwimmart und Start dürfen frei gewählt werden. Die Punktevergabe erfolgt gemäß einer Punktetabelle, wobei Alter und Geschlecht berücksichtigt werden.

Die Teildisziplin Laufen findet im Gelände statt und führt über eine Strecke von 3000 beziehungsweise 2000 Metern. Sie ist für Jungen und Mädchen gleich lang, allerdings müssen die Jungen eine halbe Minute schneller laufen als die Mädchen, um auf die gleiche Punktzahl zu kommen. Die Bewertung wird anhand einer Punktetabelle vorgenommen. Auch das Alter findet entsprechend Berücksichtigung.

Für die Gesamtwertung werden die Ergebnisse aus den vier Teildisziplinen im Verhältnis drei (Dressur) zu zwei (Springen) zu eins (Schwimmen) zu eins (Laufen) bewertet. Sieger ist die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl. Teilnahmeberechtigt am Bundesvierkampf beziehungsweise Bundesnachwuchsvierkampf sind Junioren bis zum 18. Lebensjahr, die über ihren Landesverband eine Startgenehmigung erhalten haben. Eine Mannschaft besteht aus vier Teilnehmern, wobei die drei besten Teilnehmer gewertet werden. Viele Landesverbände richten eigene Sichtungs-Vierkämpfe, aber auch Vierkämpfe für Erwachsene aus. Die Termine sind beim zuständigen Landesverband zu erfragen.