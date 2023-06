Kiel. Wäre es nach dem Wunsch ihres Trainers gegangen, Marla Bergmann und Hanna Wille hätten auf die Kieler Woche verzichtet. Doch die deutschen 49erFX-Shootingstars insistierten: „Die Kieler Woche ist mehr als eine Regatta. Die Kieler Woche muss sein. Wir haben uns da durchgesetzt“, erzählten die Hamburgerinnen am Montag grinsend. Denn: „Die ganze Familie und alle Freunde dicht am Geschehen einer hochwertigen Regatta, und danach mit ihnen auch feiern zu gehen – das macht die Kieler Woche besonders einzigartig.“

Tausch der Klassen: Olympiasegler starten, internationale Klassen kämpfen ab Donnerstag um die Kieler-Woche-Titel

Dass die 21-jährige Skipperin Bergmann und ihre 22-jährige Vorschoterin die größte Segelveranstaltung der Welt in beiden Hauptfacetten – Segelsport und Volksfest – voll genießen können, haben sie dem zeitlichen Tausch von olympischen und internationalen Klassen zu verdanken. „Wir erfüllen damit einen Wunsch der olympischen Seglerinnen und Segler, die bereits vor der Kieler Woche in Kiel trainieren wollen“, erklärte Regattachef Dirk Ramhorst. Starteten die internationalen Klassen, war die Förde belegt – nun sind bereits eine knappe Woche vor dem Start am Sonnabend viele internationale Boote auf der Förde zu beobachten. Und den olympischen Seglern bleibt nach ihren Rennen Zeit für Landprogramm.

Für sie ist die Kieler Woche erstmals seit 2013 wieder Teil des Weltcups, sogar das Finale der Serie. Einen Quantensprung in Sachen Qualität der Felder bedeutet das aber nur bedingt. „Einige Teams sind leider nicht in Kiel, weil zeitgleich Trainingsregatten in Marseille stattfinden. Da legen viele in der Olympiavorbereitung den Fokus drauf“, erklärte Bergmann. In Marseille steigen 2024 die Segelregatten der Spiele von Paris, ab 7. Juli dieses Jahres das olympische Testevent.

Wenig iQ-Foiler, keine Kiter: Surfer fremdeln noch mit der Kieler Woche

Das ist nicht nur bei den 49erFX ein Faktor. Und die Kieler Woche schwächelt vor allem bei den erstmals olympischen Surfdisziplinen. Bei iQ-Foilern sind nur 25 Männer und gar nur acht Frauen am Start, die beiden Formula-Kitesurf-Konkurrenzen wurden komplett abgesagt. „In den Surfklassen sind wir noch nicht so im Fokus, sie haben einen anderen Rhythmus“, sagte Ramhorst.

Hochklassige Regatten verspricht die Kieler Woche dennoch. Und auch starke Teilnehmerfelder, etwa bei 29ern (177 Meldungen) und Ilca 7 (136). In letzterem Feld muss und will sich auch der Kieler Shootingstar Ole Schweckendiek beweisen. Zuvor hat der amtierende U 21-Weltmeister allerdings noch einen anderen Termin zu absolvieren: Am Freitag steht zum Abschluss seiner Schullaufbahn die mündliche Abiturprüfung an, danach geht er wie rund 1400 andere Seglerinnen und Segler aus 51 Nationen aufs Wasser.

Mehr als 200 Meldungen für Aalregatta von Kiel nach Eckernförde

Die ersten Startschüsse fallen traditionell auf der Innenförde und schicken die Dickschiff-Crews auf die 28 Seemeilen nach Eckernförde. 212 Meldungen gibt es für die Aalregatta. „Das geht langsam in die Richtung ,Volkslauf’, was wir mal als Vision hatten“, sagte Ramhorst. „So einen Zuspruch hatten wir lange nicht.“

Reizvoll nicht nur für ambitionierte Hobby-Segler: Mit der „Halbtrocken 4.5“ um den Kieler Michael Berghorn nimmt auch der ORC-Weltmeister von 2021 und amtierende Vize-Europameister teil. „Wir waren lange nicht dabei, ich wollte das unbedingt mal wieder machen. Es ist eine echte Traditionsveranstaltung“, sagte Berghorn. „Aber auch ein perfektes Training für die Coastal Races der WM.“ Die steigt im August an selber Stelle, macht die Kieler Woche zu Warm-up und Generalprobe gleichermaßen.

ORC-Weltmeister Michael Berghorn an allen neun Kieler-Woche-Tagen im Segeleinsatz

Berghorn ist das nicht genug. Der Kieler wird – wie etwa auch die Zarnekauer Brüder Anton und Johann Sach (49erFX und 29er) – an allen neun Kieler-Woche-Tagen im Einsatz sein. Mit der „Halbtrocken light“, die er selbst steuern wird, und der „Halbtrocken Twi-Light“ schickt er gleich zwei J/70 ins Rennen um die internationale deutsche Meisterschaft. Ein Projekt, das jungen Seglerinnen und Seglern den Übergang vom Jollen- zum Kielboot- und schlussendlich Offshoresegeln erleichtern soll. Und das auch Berghorn hilft. „J/70-Segeln ist für mich ein tolles mentales Training: Da werde ich richtig verprügelt und habe nichts zu bestellen, das ist für mich als Amateursteuermann eine tolle Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln“, sagte er.

Offshore, Kielboot, olympische und internationale Klassen – die Kieler Woche muss eben sein und ist mehr als eine Regatta. „Wir freuen uns auf viele strahlende Gesichter“, sagte Ramhorst.

