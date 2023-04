Die Cologne Crocodiles haben sich mit einem großen Knall und sofortiger Wirkung aus der German Football League zurückgezogen. Beim Gegner der Kiel Baltic Hurricanes, der in der vergangenen Saison das Play-off-Halbfinale erreicht hatte, brach nach der Entlassung von Chefcoach David Odenthal die komplette Mannschaft weg.

Köln. Super-Gau in Köln: Die Cologne Crocodiles, Gegner der Kiel Baltic Hurricanes, haben sich mit sofortiger Wirkung aus der German Football League (GFL) zurückgezogen. Das teilte der Klub am Sonnabendabend mit. Vorausgegangen waren chaotische Monate, die in der Entlassung von Headcoach David Odenthal gipfelten. Daraufhin brach dem letztjährigen Play-off-Halbfinalisten die komplette Mannschaft weg.