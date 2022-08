﻿Canes-Runningback Logan Moragne: Vom Aussortierten zum Rushing Leader

Im Schnitt lief Logan Moragne in seinen drei Einsätzen für die Kiel Baltic Hurricanes 144 Yards pro Partie – ein Spitzenwert in der German Football League.

Kiel. Die Football-Saison der Kiel Baltic Hurricanes wird in den kommenden beiden Wochen ein glimpfliches Ende nehmen. Nach einer personell turbulenten Spielzeit haben die Kieler mit den Siegen über die Düsseldorf Panther den Klassenerhalt geschafft, bestreiten am Sonnabend bei den Berlin Adlern (Kickoff 16 Uhr) ihr letztes Auswärtsspiel. Eine Personalentscheidung erwies sich in der entscheidenden Phase als Goldgriff: die Verpflichtung von Runningback Logan Moragne.

Mit im Schnitt 144 Yards Raumgewinn pro Partie verlieh der 26-Jährige der Canes-Offense die Durchschlagskraft, die ihr zu Saisonbeginn gefehlt hatte. Innerhalb von drei Wochen wurde Moragne der erfolgreichste Rusher in der Nord-Staffel der Liga. Im Süden liegt nur Straubings Lamar Carswell mit 158 Yards im Schnitt vor ihm.

Moragne drohte mehrfach das Karriereende

Das ist auch deshalb beachtlich, weil der 26-Jährige US-Amerikaner schon mehrfach vor dem Ende seiner Football-Karriere stand, seine erste Saison nach zwei Jahren Pause spielt. Aufgrund seiner Größe von „nur“ 1,83 Metern („Bis ich 15 war, war ich immer der Kleinste und bin vor den großen Jungs weggerannt – wahrscheinlich bin ich deshalb jetzt ein guter Runningback“) war die Zahl der Teams, die um seine Dienste warben, in seiner Heimat Arkansas überschaubar. Ein Engagement bei den Kirchdorf Wildcats in der GFL zerschlug sich durch den Pandemie-Stillstand. Moragne hielt sich fit, schrieb eine Spielerkarriere aber allmählich ab und begann als Football-Trainer zu arbeiten. Aber: „Je mehr ich Spieler gecoacht habe, desto öfter dachte ich: So alt bin ich ja noch nicht. Ich kam noch nicht vom Spielen los.“

Als er ein Angebot von den Raiders Tirol in der European League of Football bekam, war er Feuer und Flamme für das Abenteuer Europa und reihte sich ein in die Tradition der US-Boys, mit denen sich die hiesigen Klubs punktuell verstärken. Doch schon nach drei Spieltagen mit den Österreichern schien Moragnes Traum vom Profi-Dasein zu platzen: Rippenbruch, prognostizierte Ausfallzeit von vier Wochen – die Raiders lösten den Vertrag auf. „Das war kein gutes Gefühl. Als sie mir sagten, dass sie mich nach Hause schicken wollten, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es fühlte sich unfair an. Ich konnte ja nichts tun, außer abzuwarten. Aber gleichzeitig verstehe ich auch die Beweggründe des Vereins. Sie haben mich ja zum Spielen geholt, nicht um mich durchzufüttern“, sagt Moragne über die Schattenseiten des „Import“-Lebens. Ein Leben ohne Football („Ich komme nicht davon los“) kann er sich ohnehin nicht vorstellen. Plan B? Football-Trainer. Plan C? Spieler-Agent. „Ich kann mir gut vorstellen, jungen Spielern den Weg nach Europa zu ebnen, die die Klubs hier nicht auf dem Schirm haben“, sagt er. „Ich habe jetzt ja schon einige Kontakte hier geknüpft.“

Kehrt Moragne 2023 zu den Kiel Baltic Hurricanes zurück?

Rückblickend erwies sich Moragnes Aus in Österreich als glückliche Fügung für ihn – und für die Canes, die nach der Trennung von Quarterback Andrew Dion einen neuen US-Amerikaner als prägende Figur für die Offense brauchten. Und Moragne nicht mit der vollen Härte des Football-Geschäfts begegneten. „Man hat mir vermittelt, dass ich die Verletzung erst auskurieren kann, bevor ich spiele. Da wusste ich: Das ist der richtige Ort“, sagt der Amerikaner strahlend.

Wieder auf der Siegerstraße: Logan Moragne. © Quelle: Uwe Paesler

Er dankte das Vertrauen des Trainerstabs um Head Coach Timo Zorn von Beginn an mit Leistung. „Nach Europa zu gehen, ist ein Risiko. Man weiß nie, was einen erwartet. Aber für mich war es das wert“, sagt er nun. Denn nicht nur spielerisch passte es zwischen ihm und seinen Teamkollegen auf Anhieb. Längst nennt er die Canes „family“, kann sich gut vorstellen, auch nächstes Jahr wieder für die Wirbelstürme aufzulaufen. „Wir haben noch nicht gesprochen, aber wenn ich die Gelegenheit bekomme, sehr gerne!“, sagt er. Eines steht für Logan Moragne ohnehin schon fest: „Ich werde mich mein Leben lang als ,Cane’ bezeichnen.“