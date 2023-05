﻿THW Kiel hofft vor Viertelfinal-Rückspiel auf das Wunder von Paris

Handball-Champions-League

Entschlossen flog das Team des THW Kiel am Dienstag mit dem Charter-Flieger nach Paris. Am Mittwoch (20.45 Uhr) will die Mannschaft von Filip Jicha das „Wunder“ schaffen. Im Abwehrzentrum dürfte es zu ungleichen Zweikämpfen kommen – mit einer Vorgeschichte.

