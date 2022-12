﻿THW-Tordebütant Henri Pabst im Glück: „Wow! Einfach nur wow!“

Die Saison des THW Kiel schreibt viele Geschichten. Am Donnerstag brachte ein 30:26 in Aalborg die ersten Kieler Auswärtspunkte in der Champions League ein. Das wohl breiteste Grinsen nach dem Abpfiff hatte ein 18-Jähriger: Youngster Henri Pabst hatte schon vor der Pause seine Chance genutzt und cool zweimal getroffen.

Mutig auf dem Weg zum Champions-League-Tordebüt: THW-Youngster Henri Pabst (Mitte) am Donnerstag in Aalborg. Da greift auch Henrik Møllgaard (2. v. re.) ins Leere.

Aalborg. Noch so eine dieser vielen Geschichten, die die aktuelle Saison des Handball-Rekordmeisters THW Kiel schreibt. Am Donnerstagabend feierte Youngster Henri Pabst sein Tordebüt in der Champions League, steuerte sogar beim 30:26-Sieg des THW Kiel in Aalborg sogar einen zweiten Treffer bei. Nach dem Abpfiff konnte der 18-Jährige sein Glück kaum fassen: „Es braucht noch ein bisschen, bis ich das Erlebte heute verarbeitet habe. Wie ich mich fühle? Wow! Einfach nur wow!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es passierte in der 17. Minute. Längst boxte im Gigantium am Limfjord – dieses Wortspiel sei einmal erlaubt – der Papst im Kettenhemd, trommelten die mitgereisten Fans den Frost von den Drumsticks. Soeben hatte Sander Sagosen mit einem phänomenalen oberen Rückhandpass Sander-Sagosen-Dinge getan und Yannick Fraatz so zum 10:6 eingeladen. Dann entschied sich THW-Cheftrainer und -Kraftmanager Filip Jicha dazu, Rückraum-Linkshänder Harald Reinkind eine Pause zu gönnen. Und weil neben dem verletzten Steffen Weinhold auch Rechtsaußen Niclas Ekberg (Grippe) fehlte, machte sich Nachwuchs-Ass Henri Pabst bereit.

Henri Pabst für Jugend-Nationalmannschaft nominiert

Die nächste Nominierung für die U 19-Nationalmannschaft (Vier-Nationen-Turnier; 27.-29. Dezember) hat der mit einem Profivertrag ausgestattete Rückraumspieler, der im Sommer das Abitur an der Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) abgelegt hat, bereits in der Tasche. Auf dem Stundenplan des Linkshänders stehen nun die Trainingseinheiten mit Kieler Stars bei Cheftrainer Jicha. Der hat festgestellt: „Irgendwann hat es bei Henri ,klick’ gemacht. Ich habe ihm gesagt: Warte auf deine Chance, spiel ohne Angst. Vielleicht kriegst du dann noch einen Angriff und noch einen und dann startest du eine Karriere.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Erst einmal startete Pabst eine Menge Unruhe in der Aalborg-Deckung, setzte sich nach knapp 17 Minuten gegen Haudegen Henrik Møllgaard mit einer feinen Einzelleistung durch (11:6), legte wenig später noch cooler als die minus 15 Grad im Nordens Jütlands einen ansatzlosen Stemmwurf in den Winkel nach (13:9/21.). Wichtige Tore – und Harald Reinkind konnte guten Gewissens Kraft schöpfen für das Nordderby am Sonntag. Pabst: „Filip hat mir gesagt, ich solle genau das machen, was ich sonst auch im Training mache. Dann habe ich mir den Ball genommen und bin einfach voll draufgegangen. Da ist etwas Gutes bei herumgekommen, und ich konnte der Mannschaft helfen. Darauf kommt es an.“